Kỷ lục khi 59 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao vượt giá trị lịch sử

59 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử

Chiều ngày 15/10, Dự báo viên Tạ Thị Hồng An, dự báo viên phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh và dự báo đạt cường độ mạnh nhất từ nay đến những tháng đầu năm 2027, sau đó có khả năng tiếp tục kéo dài đến những tháng đầu mùa hè năm 2027. Hiện tượng này đã có những tác động rõ rệt đến thời tiết Việt Nam, khiến nền nhiệt tăng cao và làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lượng mưa, nguồn nước tại một số khu vực.

Nắng nóng tháng 10 vượt giá trị lịch sử nhiều năm. Ảnh: Tuấn Anh

Theo dự báo viên Tạ Thị Hồng An, trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10/2026, nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Đáng chú ý, trong nửa đầu tháng 10, có 59 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Dự báo trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức nhiệt phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiệt độ có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

"Với nền nhiệt cao hơn trung bình, không khí lạnh trong mùa đông năm nay có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ", bà Tạ Thị Hồng An cho biết.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh. Vì vậy, người dân không nên chủ quan trước các đợt không khí lạnh trong mùa đông 2026-2027.

Biển Đông còn 1-2 cơn bão, nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng

Theo dự báo viên Tạ Thị Hồng An, về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay đến hết tháng 10/2026, chưa có dấu hiệu bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, Biển Đông dự kiến còn khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Một tác động đáng lưu ý khác của El Nino là nguy cơ thiếu hụt lượng mưa và nguồn nước. Theo dự báo, trong những tháng còn lại của năm 2026, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng kết thúc sớm.

Tình trạng này có thể khiến dòng chảy trên các sông ở miền Trung và miền Nam thấp hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, nguy cơ xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có thể xuất hiện sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, cũng như so với cùng kỳ năm 2026.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến El Nino và các tác động đến thời tiết trên cả nước.