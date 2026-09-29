Kỷ lục Guinness mới của Trung Quốc: 116 drone dưới nước cùng “điều quân” theo đội hình

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã lập kỷ lục Guinness thế giới về "số lượng phương tiện dưới nước tự hành hoạt động đồng thời nhiều nhất". Ảnh: SCMP.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa lập kỷ lục thế giới về số lượng phương tiện không người lái dưới nước hoạt động tự động cùng lúc, sau khi triển khai hơn 100 robot cỡ nhỏ trong một thử nghiệm tại bể bơi.

Kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục “nhiều phương tiện tự hành dưới nước hoạt động đồng thời nhất” thuộc về nhóm nghiên cứu của Đại học Bách khoa Tây Bắc, phối hợp với Công ty Công nghệ Hàng hải Tây An Thiên Hà.

Theo thông báo của trường đại học ngày 24/9, cuộc thử nghiệm huy động một đàn gồm 116 phương tiện tự hành dưới nước, mang tên TH-618.

Thử nghiệm diễn ra ngày 29/8 tại một bể bơi dài 50 m, rộng 20 m, dưới sự giám sát của đại diện Guinness World Records. Tổ chức này sau đó đã xác nhận và đăng tải kỷ lục trên website chính thức.

Các phương tiện được thả xuống nước theo trình tự, sau đó tự động di chuyển theo đội hình mà không cần con người can thiệp. Trong 34 phút, cả đàn di chuyển quãng đường hơn 500 m, dựa trên dữ liệu thời gian thực để bám theo tuyến đường được lập trình từ trước.

“Việc giúp hàng chục, thậm chí hàng trăm phương tiện dưới nước có thể tự hành hoàn toàn, hoạt động ổn định trong thời gian dài và phối hợp với nhau trong môi trường như vậy từ lâu đã là một thách thức cốt lõi của lĩnh vực thiết bị thông minh dưới nước trên toàn thế giới”, Đại học Bách khoa Tây Bắc cho biết.

Theo trường này, khả năng duy trì đội hình ổn định của hàng trăm phương tiện trong thử nghiệm đánh dấu bước tiến trong công nghệ điều hướng phối hợp quy mô lớn dành cho các hệ thống không người lái dưới nước.

Trung Quốc đẩy mạnh công nghệ bầy drone

Trung Quốc đang tăng tốc phát triển các phương tiện tự hành, trong đó có tham vọng làm chủ công nghệ vận hành đàn drone trên mặt đất, trên không và dưới biển, trong bối cảnh hoạt động quân sự toàn cầu ngày càng chuyển từ các nền tảng có người điều khiển sang hệ thống không người lái.

Hồi tháng 12, Ukraine tuyên bố thực hiện cuộc tấn công đầu tiên bằng drone dưới nước nhằm vào một tàu ngầm, đánh trúng một tàu ngầm Nga đang neo tại Novorossiysk, thành phố cảng bên bờ Biển Đen.

Tháng 7, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hàng hải Đại Liên và Học viện Cảnh sát biển Trung Quốc công bố một đề xuất về việc sử dụng các đàn robot phối hợp để bảo vệ những đảo đang bị tranh chấp ở Biển Đông.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí tiếng Trung Command Control & Simulation, dưới sự giám sát của Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc, đề xuất sử dụng drone dưới nước để hỗ trợ phát hiện và xử lý những khu vực mà các hệ thống giám sát thông thường khó bao quát.

Công nghệ đàn drone dưới nước cũng đang được nghiên cứu ở nhiều nơi khác. Theo Ủy ban châu Âu, dự án Collective Cognitive Robotics do Liên minh châu Âu tài trợ từng thử nghiệm một đàn gồm 41 robot tự hành.

Đại học Bách khoa Tây Bắc cho biết các phương tiện TH-618 được sử dụng trong thử nghiệm dài 61,5 cm và rộng 20 cm.

Mỗi phương tiện nặng 5,14 kg, có tầm hoạt động tối đa 30 km và có thể vận hành liên tục trong hơn 8 giờ.

TH-618 sử dụng hệ thống camera thị giác tương tự camera trên điện thoại để hỗ trợ định hướng. Khi gặp các tác động khiến phương tiện lệch khỏi tuyến đường định trước, hệ thống có thể tự điều chỉnh để khôi phục hành trình.

Trường đại học cho biết điều hướng dưới nước phức tạp hơn nhiều so với trên mặt đất, đặc biệt do những khó khăn trong việc duy trì liên lạc theo thời gian thực cũng như tác động của môi trường dưới nước.

Kỷ lục mới được thiết lập nhờ hơn 20 năm nghiên cứu về cảm biến mục tiêu dưới nước, thu nhận thông tin, liên lạc bằng âm thanh và nhận thức bằng thị giác.

Đối tác của Đại học Bách khoa Tây Bắc trong dự án, Công ty Công nghệ Hàng hải Tây An Thiên Hà, là nhà cung cấp thiết bị và phương tiện hàng hải, đồng thời là công ty con của Công ty Công nghệ Quốc phòng Tây An Thiên Hà, một doanh nghiệp quốc phòng tư nhân.

Theo nhà cung cấp này, phương tiện tự hành dưới nước đang được sử dụng cho ngày càng nhiều nhiệm vụ khi công nghệ phát triển, từ nghiên cứu đến các dự án cơ sở hạ tầng như lập bản đồ chi tiết đáy biển và kiểm tra đường ống dầu khí.

Theo SCMP