Là người đang sở hữu 4 kỷ lục quốc gia, đã được xác lập qua các năm 2012, 2018, 2020 và 2022, với hơn 300 bài viết văn hóa tri ân đã đăng trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trong năm 2026, nhà văn Đặng Vương Hưng lại sắp có thêm một kỷ lục mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, sẽ được xác lập trong tháng 12 tới đây.

Đằng sau những dấu mốc ấy là hành trình của một nhà văn luôn mang trong mình “Trái tim người lính”, đang hằng ngày lặng lẽ, bền bỉ đưa di sản tinh thần của các anh hùng, liệt sĩ và văn hóa tri ân của các thế hệ người Việt đến với cộng đồng, để lòng biết ơn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể.

1. Gìn giữ những di sản vô giá từ tư liệu chiến tranh

Có những di sản nằm trong chiếc ba lô đã bạc màu, trong ngăn tủ gia đình, giữa những trang sổ tay sờn mép. Một lá thư gửi mẹ, lời hẹn với người yêu, dòng nhật ký viết vội trước giờ hành quân… từng là chuyện riêng của một người. Qua chiến tranh và sự sàng lọc của thời gian, những trang viết ấy trở thành chứng tích về số phận con người, về tuổi trẻ và những hy sinh làm nên cuộc sống hôm nay.

Đặng Vương Hưng đã dành nhiều năm đi tìm, tập hợp và giới thiệu những di sản như thế. Từng trải qua đời lính, ông hiểu giá trị của một dòng địa chỉ, một chữ ký, một lời nhắn còn dang dở. Người lính có thể để lại rất ít thông tin trong hồ sơ, nhưng qua thư và nhật ký, họ hiện lên với gương mặt tinh thần riêng: có quê hương để nhớ, người thân để thương, có ước mơ và những dự định chưa kịp thực hiện.

Tháng 12/2004, ông khởi xướng cuộc vận động sưu tầm và xuất bản bộ sách “Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam”. Sự hưởng ứng của các gia đình, cựu chiến binh và cơ quan báo chí đã giúp nhiều tư liệu được phát hiện, mở đường cho những tác phẩm đến với bạn đọc. Năm 2012, VietKings ghi nhận vai trò tiên phong của ông trong việc tổ chức cuộc vận động và xuất bản bộ sách này.

Ý nghĩa của công việc ấy trước hết nằm ở khả năng gìn giữ những tiếng nói đang đứng trước nguy cơ thất lạc. Giấy có thể mục, mực có thể phai, người giữ kỷ vật rồi cũng già yếu. Mỗi lần chậm trễ, cơ hội xác định một nhân vật, hỏi lại một địa danh hay làm rõ hoàn cảnh ra đời của trang viết có thể mất đi. Bởi vậy, sưu tầm ký ức cũng là cuộc chạy đua với thời gian.

Nhưng tìm được tư liệu mới chỉ là bước đầu. Để một cuốn nhật ký bước ra khỏi phạm vi gia đình, người làm sách còn phải đọc, đối chiếu, chú thích và tìm cách giới thiệu phù hợp. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng trước từng chi tiết, đồng thời phải giữ được giọng nói của người viết. Đó là trách nhiệm với lịch sử và cũng là sự tôn trọng đối với những điều riêng tư được thân nhân tin cậy trao gửi.

Mỗi lá thư tìm được người nhận, mỗi trang nhật ký được xuất bản, một tên người được đồng đội nhớ lại, một bạn trẻ hiểu thêm sự hy sinh của thế hệ trước: đó là những kết quả khiến hành trình văn hóa tri ân có sức sống. Qua từng trang viết, lòng biết ơn được trao truyền bằng sự quan tâm, trách nhiệm và hành động.

Đến năm 2020, hành trình ấy kết tinh trong bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”. Công trình tập hợp 31 tác phẩm của 31 tác giả, gồm bốn tập, mỗi tập 1.250 trang, được thực hiện qua 16 năm, từ 2004 đến 2020. VietKings đã trao một kỷ lục tôn vinh, ghi nhận công sức sưu tầm, giới thiệu, chủ biên của Đặng Vương Hưng; một kỷ lục riêng được trao cho Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” về đóng góp tổ chức bản thảo và ấn hành.

Hai dấu mốc năm 2012 và 2020 vì thế phản ánh những chặng khác nhau của một công việc dài lâu: khơi nguồn cuộc vận động, rồi bền bỉ xây dựng công trình. Trong đó có đóng góp của người chủ biên, các cộng sự, đơn vị xuất bản và những gia đình đã gìn giữ, trao gửi kỷ vật.

Qua những trang sách, người đọc hôm nay có thể gặp lại người lính trong đời sống gần gũi nhất. Từ một nỗi nhớ nhà, ta hiểu thêm sức nặng của cuộc chia xa. Từ một lời hẹn trở về, ta cảm nhận rõ hơn mất mát của người ở lại. Lòng biết ơn được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu như thế, lặng lẽ mà sâu bền.

2. Nối ký ức dân tộc bằng nhịp điệu thơ sáu tám thấm đẫm hồn quê Việt

Cùng với thư và nhật ký thời chiến, thơ lục bát là một mạch hoạt động nổi bật trong cuộc đời cầm bút của Đặng Vương Hưng. Một bên lưu giữ lời tâm sự của những con người đi qua chiến tranh; một bên tiếp nối nhịp điệu tiếng Việt đã được nhiều thế hệ nâng niu. Cả hai đều bắt nguồn từ ý thức giữ gìn những giá trị tinh thần làm nên căn cốt cộng đồng.

Lục bát gần gũi với người Việt từ lời ru, câu ca dao đến những tác phẩm văn chương. Nhịp sáu tám có thể chuyên chở chuyện lớn của đất nước và những rung động nhỏ bé trong đời thường. Sự quen thuộc ấy là một sức mạnh, đồng thời đặt ra yêu cầu với người sáng tác: phải tìm được cảm xúc và cách diễn đạt riêng trong một hình thức đã sống lâu bền cùng dân tộc.

Với Đặng Vương Hưng, tình yêu lục bát được thể hiện bằng sáng tác và việc gây dựng môi trường sinh hoạt văn chương. Năm 2008, ông sáng lập, điều hành trang Lucbat.com, tạo thêm nơi gặp gỡ cho tác giả và bạn đọc. Năm 2018, VietKings xác lập kỷ lục ghi nhận vai trò khởi xướng, tổ chức lễ hội lục bát liên tục trong giai đoạn 2008–2018.

Duy trì một sinh hoạt văn hóa qua nhiều năm cần sự kiên trì và khả năng tập hợp. Người tổ chức phải kết nối tác giả, tìm kiếm sự đồng hành, chăm chút nội dung để mỗi cuộc gặp còn có điều đáng chờ đợi. Từ những lần gặp gỡ ấy, người yêu thơ có thêm bạn, người viết có thêm động lực, tác phẩm có thêm cơ hội được đọc và sẻ chia.

Đưa thơ truyền thống lên mạng cũng mở rộng con đường tiếp cận công chúng. Một thể thơ gắn với lời ru và sinh hoạt làng quê có thể hiện diện trong không gian số, đến với người Việt ở nhiều vùng đất. Việc bảo tồn nhờ đó gắn với nhu cầu đọc, viết và giao lưu đang diễn ra hằng ngày. Di sản tiếp tục sống trong sự tham gia của cộng đồng.

Năm 2022, tuyển tập “Lục bát mỗi ngày” đem đến kỷ lục thứ tư cho Đặng Vương Hưng. Tác phẩm có 942 bài, tập hợp sáng tác trong giai đoạn 1980–2020, dày hơn 1.200 trang, được Hội Nhà văn Hà Nội trao thưởng năm 2021 và đã xác lập kỷ lục về số bài thơ lục bát trong một tập thơ.

Bốn mươi năm sáng tác là một quãng đời dài. Trong quãng đời ấy, con người trải qua những đổi thay của đất nước, gia đình và chính mình. Việc gắn bó lâu bền với lục bát cho thấy lựa chọn nghệ thuật nhất quán của một người viết muốn gửi trải nghiệm vào nhịp điệu thân thuộc của tiếng mẹ đẻ.

Số lượng tác phẩm là căn cứ xác lập kỷ lục; giá trị văn chương còn được bạn đọc tiếp nhận, đánh giá qua thời gian. Điều có thể thấy rõ ở đây là sức lao động và sự thủy chung với thể thơ truyền thống. Khi sáng tác đi cùng việc tổ chức sân chơi, tình yêu riêng có thêm khả năng lan tỏa thành sinh hoạt chung.

Từ góc nhìn văn hóa tri ân, giữ gìn thơ lục bát cũng là một cách biết ơn tiền nhân. Cha ông để lại cho các thế hệ sau tiếng nói, lời ru và những hình thức biểu đạt tâm hồn. Tiếp tục sáng tác, đọc và trao truyền những giá trị ấy chính là góp phần làm giàu di sản được thừa hưởng.

3. Đưa lòng biết ơn, tôn vinh và tri ân thành công việc mỗi ngày

Bốn kỷ lục đã được xác lập tạo nên những dấu mốc rõ ràng. Tuy nhiên, hành trình văn hóa tri ân của Đặng Vương Hưng vẫn tiếp tục trong công việc viết, sưu tầm và kết nối lặng lẽ, bền bỉ mỗi ngày. Khi tư liệu được công bố, một câu chuyện có thể tìm thêm nhân chứng; khi bài báo đến đúng người đọc, một gia đình có thể nhận ra nét chữ hoặc tên người thân.

Theo thông tin của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, trong năm 2026, chỉ tính trong gần 10 tháng, từ 15/2 đến 28/11, nhà văn Đặng Vương Hưng đã viết 300 bài báo văn hóa tri ân, mỗi bài khoảng 1.500–2.500 chữ. Trong đó, riêng chuyên mục “Hồ sơ chứng tích chiến tranh” hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” đã có tới 125 bài (có đánh số thứ tự). Theo thống kê chưa đầy đủ, có 116 bài viết khác, Đặng Vương Hưng dùng bút danh “Trái Tim Người Lính” hoặc ký tên thật, có nội dung văn hóa tri ân. Chưa hết, ông còn viết 58 bài đã đăng trong chuyên mục “Nghiên cứu”, để tập hợp thành cuốn sách “Danh nhân họ Đặng Việt Nam xưa và nay”. Đó là chưa kể đến cuốn tiểu thuyết lịch sử “Kinh Bắc người ơi” dày 448 trang, khổ 16 × 24 cm của tác giả cũng vừa được Nhà xuất bản Văn học cấp phép ấn hành.

Đằng sau sức làm việc, sự sáng tạo bền bỉ với khối lượng đáng nể ấy là yêu cầu lao động thường xuyên, liên tục với tư liệu lưu trữ, lịch sử truyền thống và di sản nhiều thế hệ. Viết về một quân nhân, một danh nhân lịch sử, một kỷ vật hay một hồ sơ chiến tranh… đều cần đọc kỹ tên người, địa danh, đơn vị và thời điểm. Có khi một thông tin còn chưa rõ, phải được trình bày như đầu mối cần xác minh. Sự xúc động chỉ có thể tạo được niềm tin lâu dài khi đi cùng tinh thần tôn trọng sự thật.

Một bài báo tri ân vì vậy có thể mang nhiều nhiệm vụ: kể lại câu chuyện, giới thiệu chứng tích, tìm thân nhân, mời đồng đội bổ sung thông tin. Người viết góp phần nối các mảnh ký ức đang nằm ở nhiều nơi. Bạn đọc, gia đình và nhân chứng tiếp tục hoàn thiện câu chuyện bằng những điều họ biết.

Công việc ấy có ý nghĩa đặc biệt khi chiến tranh đã lùi xa. Khoảng cách thời gian càng lớn, việc nhận diện một người trong ảnh, giải thích một phiên hiệu hay tìm lại đường đi của kỷ vật càng khó khăn. Mỗi đầu mối được công bố cẩn trọng là thêm một cơ hội để ký ức trở về với đúng gia đình, đúng con người.

Cũng theo thông tin từ Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, dự kiến tháng 12/2026, đơn vị này sẽ đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục: “Nhà văn Đặng Vương Hưng – người viết nhiều bài báo văn hóa tri ân nhất trong năm 2026”, với hơn 300 bài, mỗi bài có dung lượng từ 1.500 đến 2.500 chữ.

Nhà văn Đặng Vương Hưng đã nhận lời mời tham dự sự kiện “Hội ngộ những người đặc biệt trên vịnh di sản” tại Tuần Châu, Quảng Ninh, ngày 28/11/2026. Cuộc hội ngộ là dịp nhìn lại những đóng góp riêng đã tạo nên giá trị chung cho đời sống xã hội; đó chính là niềm tự hào của cả cộng đồng kỷ lục Việt Nam.

“Hội ngộ những người đặc biệt trên vịnh di sản”, nhưng nhà văn Đặng Vương Hưng lại cho rằng mình không có gì đặc biệt cả, mà chỉ là một người có duyên với công việc tri ân. Những giá trị ấy hiện diện trong những lá thư được gìn giữ, những trang nhật ký có thêm người đọc, những câu thơ lục bát tiếp tục được viết và những “Hồ sơ chứng tích chiến tranh” được đưa đến với cộng đồng, để “Những người lính vẫn đang trở về”…

TP. Quảng Ninh, 28/11/2026

Nguyễn Đặng Minh Nhật