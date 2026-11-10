Kỷ lục chuyến bay không dừng kéo dài 24 giờ 24 phút

Phi hành đoàn chuyến bay AIB35LR khi hạ cánh xuống sân bay Toulouse ngày 28/7/2026. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn thông báo ngày 10/11 của nhà sản xuất máy bay Airbus cho biết, chuyến bay mang số hiệu AIB35LR được thực hiện bằng dòng máy bay siêu thân rộng Airbus A350-1000ULR (phiên bản tầm siêu xa). Máy bay đã hoàn thành hành trình kỷ lục kéo dài 24 giờ 24 phút, vượt khoảng cách 23.155 km.

Khởi hành từ Melbourne vào lúc 17h27 ngày 27/7, máy bay đã bay qua Sydney, băng qua Thái Bình Dương tới Los Angeles (Mỹ), tiếp tục qua Đại Tây Dương và không phận London (Anh) trước khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Toulouse vào lúc 9h51 ngày 28/7. Trong suốt hành trình không nghỉ này, phi hành đoàn gồm 12 thành viên (bao gồm 5 phi công của Qantas và Airbus, các kỹ sư thử nghiệm và đại diện Liên đoàn Hàng không quốc tế) đã chứng kiến hai lần Mặt Trời mọc và hai lần Mặt Trời lặn ngay trên khoang lái.

Giám đốc điều hành mảng máy bay thương mại của Airbus Lars Wagner nhận chứng nhận Kỷ lục Thế giới Guinness tại Toulouse. Ảnh: TTXVN phát

Nền tảng theo dõi hành trình của các hãng hàng không toàn cầu Flightradar24 xác nhận chuyến bay thu hút hơn 3,65 triệu lượt theo dõi trực tuyến, trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều thứ hai trong lịch sử hàng không toàn cầu (chỉ đứng sau chuyến bay chở linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II năm 2022). Giám đốc điều hành mảng máy bay thương mại của Airbus, ông Lars Wagner, khẳng định hành trình 23.155 km đã chứng minh toàn diện khả năng vận hành của dòng máy bay mới trong việc chinh phục các đường bay thách thức nhất hành tinh.

Chuyến bay kỷ lục này là bước thử nghiệm quan trọng đối với hệ thống nhiên liệu cải tiến tích hợp thêm bình chứa 20.000 lít ở phía sau – một trang bị đặc chủng không có trên các dòng A350-1000 thông thường. Thùng nhiên liệu tăng cường này cho phép máy bay thực hiện các chuyến bay thương mại không dừng liên tục lên tới 22 giờ.

Máy bay Airbus A350-1000ULR đã chính thức phá kỷ lục Guinness thế giới về chuyến bay thương mại có quãng đường dài nhất. Ảnh: TTXVN phát

Đây là cột mốc then chốt trong "Dự án Bình minh" (Project Sunrise) được Qantas khởi xướng từ năm 2017 hướng tới mục tiêu kết nối trực tiếp bờ Đông Australia với London và New York. Kế hoạch bàn giao máy bay A350-1000ULR đầu tiên trong tổng số 12 chiếc mà Qantas đã đặt mua từ Airbus dự kiến diễn ra vào tháng 4/2027, được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề chính thức cho các tuyến bay thương mại không dừng của hãng nối liền hai thành phố Sydney và London từ cuối năm 2027.