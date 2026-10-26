Kỷ lục ca ghép thận có thời gian thiếu máu lạnh lên đến 18 giờ

Bệnh viện Trung ương Huế đã áp dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort cho ca ghép thận có thời gian thiếu máu lạnh đến 18 giờ. Ảnh: BVCC

Ngày 26.10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận có sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, nâng tổng số ca ghép thận ứng dụng công nghệ này tại bệnh viện lên 5 trường hợp.

Ca ghép thứ 5 được thực hiện vào ngày 15.10 vừa qua đã lập kỷ lục với thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến 18 giờ, đánh dấu cột mốc trong công tác bảo quản và vận chuyển tạng tại Việt Nam.

Người hiến tạng là bệnh nhân chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương, tỉnh Gia Lai. Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện lấy tạng, bảo quản bằng máy LifePort và vận chuyển ra Huế qua nhiều chặng bằng đường hàng không: từ sân bay Pleiku – Tân Sơn Nhất – Phú Bài, với tổng quãng đường dài hơn 1.800km.

Dù trải qua chặng đường dài, sau khi được ghép và tái tưới máu, thận ghép hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Hiện chức năng thận của người bệnh phục hồi tốt, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Bảo quản và vận chuyển tạng xuyên Việt để thực hiện ca ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 4.10, Bệnh viện Trung ương Huế cũng thực hiện thành công ca ghép thận thứ 4 ứng dụng công nghệ LifePort cho bệnh nhi nam 12 tuổi. Tạng ghép được nhận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội.

Sau phẫu thuật, thận ghép phục hồi chức năng tức thì, bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Lượng nước tiểu đạt khoảng 3.000ml trong 24 giờ đầu và duy trì ổn định ở mức 2.000 – 2.500ml mỗi 24 giờ.

Đến ngày 26.10, sức khỏe của cả hai bệnh nhân được ghép thận có sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort đều ổn định, tiến triển phục hồi tốt.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, việc ứng dụng máy LifePort có vai trò quan trọng trong bảo quản thận, đặc biệt khi tiếp nhận nguồn tạng từ những địa phương cách xa trung tâm ghép.

Thành công của hai ca ghép là kết quả phối hợp giữa mạng lưới điều phối, cơ sở tiếp nhận người hiến, ê-kíp lấy và vận chuyển tạng, đơn vị vận chuyển hàng không cùng đội ngũ phẫu thuật của bệnh viện.

Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực ghép tạng, tăng cường phối hợp liên viện và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời lan tỏa thông điệp hiến tặng mô, tạng vì sự sống cộng đồng.