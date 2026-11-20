Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận Giải Nhất tại lễ tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” năm 2026. Ảnh: Trần Huấn.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Văn hóa là đơn vị thường trực. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Nhiều tác phẩm đi sâu vào những vấn đề chiến lược của văn hóa

Theo Ban Tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư nhận được 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi giải được tổ chức.

Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng, gồm 5 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 16 Giải Ba và 25 Giải Khuyến khích.

Trong số các tác phẩm đoạt giải, báo in có 14 tác phẩm, báo điện tử 12 tác phẩm, phát thanh 11 tác phẩm, truyền hình 11 tác phẩm và ảnh báo chí 7 tác phẩm.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác phẩm, Ban Tổ chức trao 3 Giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Văn hóa, ghi nhận những đóng góp tích cực, bền bỉ trong công tác tuyên truyền về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự giải, Ban Tổ chức cho biết, các tác phẩm năm nay có nội dung phong phú, đa dạng về thể loại, phản ánh nhiều vấn đề quan trọng của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Nổi bật là các chủ đề phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa số, quyền tác giả và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nhiều tác phẩm đề cập việc xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam, bảo đảm an ninh văn hóa, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia; phản ánh các mô hình du lịch xanh, du lịch di sản, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.

Các tác phẩm cũng dành sự quan tâm đến những thành tích thể thao, tấm gương vượt khó, những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, đồng thời đấu tranh với thông tin sai lệch, hành vi xuyên tạc lịch sử và những biểu hiện làm suy giảm các giá trị văn hóa truyền thống.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh hoạt động hay giới thiệu thành tựu mà còn đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện bất cập về thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa. Từ thực tiễn, các tác giả đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước.

Vinh danh những sản phẩm, cá nhân truyền cảm hứng Việt

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết, Ban Tổ chức trao Giải thưởng “Cảm hứng Việt” nhằm tôn vinh những sản phẩm nghệ thuật, chiến dịch truyền thông và cá nhân có đóng góp nổi bật, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng “Cảm hứng Việt” cho các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Ảnh: Trần Huấn.

Giải Nhất được trao cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim 2026” và chương trình đi bộ cộng đồng “Cùng Việt Nam tiến bước” của Báo Nhân Dân.

Giải Nhì thuộc về cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” của Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Ba được trao cho chiến dịch truyền thông “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Báo Quân đội nhân dân.

Ở hạng mục cá nhân, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, được vinh danh với những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật xiếc.

Trong năm 2026, NSND Tống Toàn Thắng được trao Huân chương Lao động hạng Ba, giành 5 giải thưởng tại các liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế, đồng thời đảm nhiệm vai trò đạo diễn gần 10 chương trình xiếc.

Giải thưởng dành cho kênh truyền thông mạng xã hội được trao cho Theanh28 Entertainment. Theo số liệu công bố, trong 10 tháng đầu năm 2026, các video trên hệ thống của đơn vị đạt hơn 39 tỷ lượt xem trên TikTok và Facebook.

Riêng hoạt động truyền thông cho chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận gần 95 triệu lượt xem và tiếp cận, cùng hơn 3,6 triệu lượt tương tác.

Việc vinh danh các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, từ báo chí, truyền hình, nghệ thuật biểu diễn đến hoạt động cộng đồng và mạng xã hội, cho thấy sự đa dạng trong phương thức truyền tải những giá trị văn hóa, lịch sử và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến công chúng.

Cũng tại chương trình, Báo Văn hóa giới thiệu giao diện mới của Báo Văn hóa điện tử và định hướng phát triển chuyên trang Công nghiệp văn hóa, hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.

Báo Văn hóa giới thiệu giao diện mới của Báo Văn hóa điện tử và định hướng phát triển chuyên trang Công nghiệp văn hóa, hiện đang trong quá trình chờ cấp phép. Ảnh: Trần Huấn.

Đây là một trong những hoạt động nhằm đổi mới sản phẩm báo chí, nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng khả năng tiếp cận độc giả và tăng cường thông tin chuyên sâu về văn hóa, sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa.

Việc đổi mới giao diện và phát triển các sản phẩm báo chí chuyên biệt cũng nằm trong lộ trình chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn hóa (1957 - 2027).

Sau bốn lần tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” tiếp tục là diễn đàn ghi nhận những đóng góp của báo chí trong việc phát hiện, phản ánh và thúc đẩy giải quyết các vấn đề của đời sống văn hóa, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.