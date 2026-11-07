'Kỷ luật và Đồng tâm' – Nguồn sức mạnh xuyên suốt 90 năm

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng”. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tối 7/11, tại thành phố Quảng Ninh, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động ngành than và Nhân dân Vùng mỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Trình bày diễn văn khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nêu rõ: Cách đây tròn 90 năm, ngày 12/11/1936, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn thợ mỏ đã dũng cảm bãi công đòi quyền lợi thiết thân, làm nên thắng lợi lịch sử của cuộc Tổng bãi công.

Khẩu hiệu "Kỷ luật và Đồng tâm" từ cuộc đấu tranh oanh liệt đó đã trở thành biểu tượng kiên cường, bản lĩnh của giai cấp công nhân Việt Nam, hun đúc nên giá trị văn hóa và nguồn sức mạnh tinh thần vượt thời gian của Nhân dân Quảng Ninh cũng như các thế hệ người lao động ngành than.

Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, thợ mỏ vừa sản xuất, vừa chiến đấu kiên cường bảo vệ Vùng mỏ, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bước sang thời kỳ đổi mới và phát triển, các thế hệ thợ mỏ tiếp tục giữ vững nhịp độ sản xuất, bảo đảm nguồn năng lượng chiến lược cho đất nước, củng cố quốc phòng - an ninh và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Ngành than và tỉnh Quảng Ninh luôn mang mối quan hệ gắn bó máu thịt. Không chỉ là ngành kinh tế chủ lực, ngành than còn là một phần lịch sử, văn hóa và bản sắc của Vùng mỏ. Trong tiến trình đổi mới, Quảng Ninh đã kiên trì chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", phát triển hạ tầng, dịch vụ, du lịch và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong quá trình chuyển đổi đó, ngành than tiếp tục đóng vai trò trụ cột, vừa đóng góp vào tăng trưởng, vừa bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà bứt phá với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 11,89% và 9 tháng đầu năm 2026 đạt 12,54% – dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, việc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh từ ngày 1/9/2026 đã mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn và trách nhiệm cao hơn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền thành phố, TKV, Binh đoàn 19 và các đơn vị trong ngành chính là chìa khóa để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này, ghi nhận những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).