Kỷ luật và đồng tâm để dòng than chảy mãi

Hệ thống tuyến băng tải Núi Béo-Hà Tu-Trung tâm chế biến-Làng Khánh có tổng chiều dài gần 8,9km. (Ảnh: QUANG THỌ)

Mới đây, Công ty Tuyển than Hòn Gai, đơn vị đã đưa công trình Hệ thống tuyến băng tải vận chuyển than Núi Béo-Hà Tu-Trung tâm chế biến-Làng Khánh vào hoạt động.

Hệ thống có tổng chiều dài gần 8,9km, công suất thiết kế từ 1,8-4,2 triệu tấn than/năm, tổng mức đầu tư hơn 761 tỷ đồng. Công trình kết nối các mỏ Núi Béo, Hà Tu với Trung tâm chế biến của Công ty Tuyển than Hòn Gai và ra cảng Làng Khánh, hình thành tuyến vận chuyển khép kín, đồng bộ, hiện đại sẽ mang lại hiệu quả cao về kinh tế, môi trường, an toàn, an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin Phạm Hồng Thanh khẳng định, dự án hoàn thành đã hiện thực hóa chủ trương vận chuyển than bằng băng tải thay thế cho vận chuyển bằng ô-tô đối với toàn bộ khâu vận chuyển than mỏ tại vùng Hòn Gai, góp phần nâng cao năng suất, tiết giảm lao động, giảm giá thành công đoạn vận chuyển than, giảm chi phí duy tu sửa chữa đường vận chuyển, hạn chế tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Công ty than Hòn Gai gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành than 12/11. (Ảnh: QUANG THỌ)

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành than 12/11, Công ty Than Hòn Gai-TKV cũng đã tổ chức gắn biển công trình “Hoàn thành kết nối giếng nghiêng chính (đoạn từ -137 đến -269) và giếng nghiêng phụ +50 đến -250 tại mức -250, Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng”.

Được khởi công từ ngày 19/8/2025, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, công trình đã chính thức hoàn thành vào ngày 3/8, vượt tiến độ kế hoạch 27 ngày, bảo đảm đúng thiết kế kỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong thi công. Công trình hoàn thành kết nối giếng nghiêng chính và phụ tại mức -250 đóng vai trò mở đường quan trọng, giúp cải thiện rõ rệt công tác thông gió, đi lại, vận chuyển vật tư, thiết bị. Nhờ đó, công ty có điều kiện triển khai thêm nhiều mũi thi công, gia tăng năng suất và đẩy nhanh tiến độ tổng thể của dự án.

Chia sẻ về ý nghĩa quan trọng của việc hoàn thành công trình vượt tiến độ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai nhấn mạnh: Việc hoàn thành vượt tiến độ công trình kết nối giếng nghiêng chính và giếng nghiêng phụ tại mức -250 đã đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm đưa lò chợ vào hoạt động. Qua đó, giúp duy trì sản lượng khai thác than hầm lò, ổn định việc làm cho người lao động của công ty, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành than Việt Nam theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Đây là công trình tiêu biểu có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành than.

Thợ mỏ Mạo Khê phấn khởi vào ca sản xuất. (Ảnh: QUANG THỌ)

Những ngày này, Công ty Than Mạo Khê cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê với công suất thiết kế 2,5 triệu tấn than/năm, tổng mức đầu tư hơn 469 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Nhà máy được đầu tư đồng bộ từ khâu tiếp nhận than nguyên khai đến xuất bán, hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Văn Tuân cho biết, dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ từ khâu tiếp nhận than nguyên khai đến xuất bán; đây cũng là bước cụ thể hóa định hướng của tập đoàn trong việc đầu tư phát triển các cơ sở sàng tuyển, chế biến than theo hướng tập trung, đồng bộ, hiện đại, nâng cao giá trị sản phẩm và sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành than trong giai đoạn mới.

Trên khai trường sản xuất của Công ty cổ phần Than Cao Sơn. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ở vùng than Cẩm Phả, khí thế thi đua sản xuất sôi nổi trên các khai trường của Công ty cổ phần Than Cao Sơn. Từng đoàn xe ô-tô vận tải lớn nối dài trên các cung đường mỏ; các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất được huy động tối đa; các ca sản xuất được tổ chức khoa học, bám sát kế hoạch từng ngày, từng tuần. Đây cũng là giai đoạn nước rút để đơn vị hoàn thành sản lượng than khai thác cả năm 1,8 triệu tấn, than sản xuất 2,3 triệu tấn, than tiêu thụ hơn 2,5 triệu tấn.

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Than Cao Sơn, cho biết: "Trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm quý IV, Công đoàn phối hợp tuyên truyền, vận động công nhân lao động chấp hành quy trình, biện pháp an toàn, phát huy sáng kiến, tiết kiệm chi phí và nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm hoàn thành kế hoạch cả năm 2026, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành than 12/11".

Tại Công ty Tuyển than Cửa Ông, khí thế thi đua lao động sản xuất đang diễn ra sôi nổi trong chặng “nước rút” cuối năm. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm, công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khâu sản xuất, tập trung huy động tối đa năng lực thiết bị, nhân lực, đẩy mạnh sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ than.

Trong quý IV/2026, công ty phấn đấu sàng tuyển hơn 2,6 triệu tấn than sạch, tiêu thụ hơn 2,3 triệu tấn, đưa sản lượng than tiêu thụ cả năm đạt gần 12 triệu tấn, vượt gần 2 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các khâu tiếp nhận, sàng tuyển, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ, đồng thời bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Dây chuyền bốc rót than hiện đại, đồng bộ của Công ty Tuyển Than Cửa Ông. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông Nguyễn Anh Chương, cho biết: "Trước khối lượng sản xuất, tiêu thụ lớn trong quý IV, công ty tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu tiếp nhận, sàng tuyển, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than. Trọng tâm là duy trì thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế thời gian dừng máy, nâng cao năng suất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng than và chủ động phương án tiêu thụ. Đồng thời, tăng cường quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh".

Với vai trò chủ lực trong quản lý, điều hành toàn bộ khâu tiêu thụ than của TKV tại vùng Cẩm Phả, các đơn vị của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đang tập trung cao độ cho sản xuất, thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi-Năng suất cao-Thu nhập tốt”, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý IV và cả năm, qua đó hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 của toàn tập đoàn.

Ông Cao Văn Chuẩn, Phó Giám đốc Công ty cho biết: "Đơn vị luôn bám sát kế hoạch điều hành sản xuất, tiêu thụ của tập đoàn, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, thiết bị, kho chứa, các bến cảng cũng như chuẩn bị nguồn than, các chủng loại than về số lượng, chất lượng bảo đảm cho tiêu thụ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong vùng bảo đảm sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch".

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phấn đấu đạt doanh thu gần 184.500 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng; nộp ngân sách trên địa bàn Quảng Ninh hơn 16.400 tỷ đồng. Đây là những chỉ tiêu quan trọng, khẳng định vai trò trụ cột của ngành than trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Ninh trong các năm tiếp theo.