Kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 2 Hiệu trưởng trường tiểu học tại TP Huế

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Huế.

Chiều 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 Hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn do có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Theo đó, 2 cán bộ bị thi hành kỷ luật là ông Dương Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Cơ quan chức năng xác định 2 ông Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, 2 cá nhân trên đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cán bộ này còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Những vi phạm này gây dư luận xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời làm mất uy tín, danh dự của bản thân.

Căn cứ pháp lý và hình thức kỷ luật: Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.