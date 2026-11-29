Đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại một kỳ họp. Ảnh Báo Đắk Lắk

Ngày 26/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp Kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy để xem xét, kỷ luật cán bộ.

Xem xét kỷ luật 2 cán bộ

Cụ thể, tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy:

- Đồng chí Nguyễn Văn Khuya, đảng viên Chi bộ Tổ dân phổ 6 Tân Lợi, thuộc Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong quản lý, sử dụng tài chính;

Đồng chí Nguyễn Văn Khuya vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

- Đồng chí Phạm Ngọc Thanh, đảng viên Chi bộ thôn Tân Long, thuộc Đảng bộ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ dược giao;

Đồng chí Phạm Ngọc Thanh vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Kỷ luật khai trừ Đảng đồng chí Nguyễn Văn Khuya; cảnh cáo đồng chí Phạm Ngọc Thanh

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành ký luật:

(1) Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Nguyễn Văn Khuya.

(2) Cảnh cáo đồng chí Phạm Ngọc Thanh.

Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm

Thứ hai, xem xét Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Krông Pắc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm còn có một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và kê tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và các đồng chí đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả vềỦy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.