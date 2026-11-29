Kỷ luật khai trừ Đảng Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Nam Hòa

Ngày 27/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên họp Kỳ thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, xem xét, quyết định kỷ luật một số đảng viên.

Theo Báo Thái Nguyên, tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ xã Nam Hòa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy 3 đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo, bao gồm:

(1) Trần Thị Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa;

(2) Trần Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa;

(3) Phạm Lê Quyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Tiểu học Nam Hòa, Bí thư Chi bộ 2, giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4 Trường Tiểu học Nam Hòa.

Vi phạm của các đồng chí đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác, đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Trần Thị Hồng, Phạm Lê Quyên.

Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, kỷ luật Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Thị Đoàn.

Thứ hai, cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền./.