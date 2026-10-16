Kỷ luật Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trước đó, ngày 15/10, UBKT Thành ủy Huế đã tổ chức kỳ họp thứ 18 dưới sự chủ trì của bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế.

Tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy Huế đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố.

UBKT Thành ủy Huế nhận thấy: Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy và nguyên tắc hoạt động của Đảng;

Đồng thời chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với việc quản lý, thực hiện dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” (nay là TP Huế), để dự án xảy ra những tồn tại, vướng mắc kéo dài chưa được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả đầu tư của ngân sách, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư, xây dựng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy Huế quyết định: thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.