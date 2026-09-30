Kỷ luật Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng 25 đảng viên

Ngày 30-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã chủ trì kỳ họp thứ 13 Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

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Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm và việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan.

Theo kết luận được công bố, Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 cùng một số tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài. Những vi phạm này gây dư luận xấu, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và 23 đảng viên; cảnh cáo 2 đảng viên.

Cơ quan kiểm tra cho biết sẽ tiếp tục xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo thẩm quyền.