Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế cũ

Tối 30/10, Thành ủy Huế cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành dưới sự chủ trì của Bí thư Thành uỷ Huế Nguyễn Đình Trung.

Tại kỳ họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế đã xem xét, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũ.

Sau khi xem xét tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế nhận thấy.

Với vai trò, trách nhiệm của đảng viên, nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh, ông Nguyễn Văn Bòn đã vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Nguyễn Văn Bòn đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của bản thân đồng chí.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn với hình thức Cảnh cáo.