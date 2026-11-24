Cây xanh bị chặt hạ. Ảnh: Ngọc Chí

Theo quyết định, với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Việt đã không tuân thủ đúng quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý cây xanh; tự ý tổ chức cắt hạ, đào bới gốc cây khi chưa lập phương án bằng văn bản và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, ông Việt vi phạm quy định về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nội quy, quy chế làm việc khi không đưa nội dung cắt hạ cây xanh ra bàn bạc, thông qua tập thể Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường. Việc tổ chức đốn hạ, đào bứng và di chuyển cây xanh trong khuôn viên trường chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, vượt thẩm quyền được giao của hiệu trưởng. Đáng chú ý, dù là lần vi phạm đầu tiên nhưng hành vi của ông Việt được xác định có tính chất, mức độ tác hại lớn, gây ảnh hưởng ra ngoài phạm vi nội bộ, phát sinh dư luận xã hội và được phản ánh trên các phương tiện truyền thông, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Theo quyết định, hành vi vi phạm được xác định gây hậu quả nghiêm trọng. Khi xem xét hình thức kỷ luật, cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng các quy định tại Nghị định số 234/2026/NĐ-CP, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với ông Việt. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng, kể từ ngày 18-11-2026.

Trước đó, vào cuối tháng 9-2026, UBND xã Đăk Sao tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng nhiều cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao bị cưa, chặt. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận có 17 cây xanh thuộc các loại xà cừ, bằng lăng tím, sanh, si, đa lá đỏ và mít bị cưa hạ. Đây là những cây được trồng từ khoảng năm 2005, nhiều cây có đường kính thân lớn. Qua quan sát trực quan, đoàn kiểm tra không phát hiện dấu hiệu sâu bệnh. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Phạm Quốc Việt giải thích việc chặt hạ cây nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, phòng ngừa nguy cơ cây gãy đổ, gây ảnh hưởng đến cơ sở vật chất nhà trường. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy nhiều cây không chỉ bị cắt tỉa cành mà còn bị cưa ngang thân, cắt sát gốc, thậm chí đào bật gốc. Sau khi bị cưa hạ, số thân gỗ, cành và nhánh cây đã được vận chuyển khỏi hiện trường, cho người dân làm củi. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao yêu cầu thu hồi số gỗ đã chặt, tổ chức kiểm đếm và xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.