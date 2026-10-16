Kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Ban Quản lý dự án đô thị TP Huế

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định, Đảng ủy đơn vị đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy chế làm việc và nguyên tắc hoạt động của Đảng.

Dự án Khu xử lý rác Hương Bình. (Ảnh: V.N.)

Đảng ủy cũng chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý, triển khai dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế, còn gọi là dự án Khu xử lý rác Hương Bình.

Những hạn chế, vi phạm này khiến dự án tồn tại nhiều vướng mắc kéo dài nhưng không được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả đầu tư ngân sách, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, đối chiếu Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố nhiệm kỳ 2020–2025.

Khám xét nơi làm việc của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế.

Liên quan đến dự án Khu xử lý rác Hương Bình, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án, ông Hậu đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời có vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng.