Kỷ luật cảnh cáo 2 phó giám đốc sở ở TP Cần Thơ

Ngày 11/11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 Phó giám đốc Sở Xây dựng do có vi phạm liên quan quá trình triển khai dự án đường Vành đai phía Tây.

Theo đó, ông Lê Tiến Dũng và ông Nguyễn Hoàng Tùng, cùng là Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo các quyết định, ông Lê Tiến Dũng (nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Tùng (nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ) có hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ.

Sai phạm được xác định căn cứ Kết luận kiểm tra số 191/KL-TTr ngày 7/5/2026 của Chánh Thanh tra TP Cần Thơ về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ (đoạn nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C).

Hai Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: H.T.

Đường vành đai phía Tây Cần Thơ do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, khởi công tháng 11/2022. Dự án có chiều dài khoảng 19,26km, điểm đầu giao quốc lộ 91 tại Km20+370 và đường tỉnh 922, điểm cuối giao quốc lộ 61C tại Km1+400.

Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Đáng chú ý, chi phí giải phóng mặt bằng vượt mức được phê duyệt, trong khi giá vật liệu xây dựng biến động mạnh.

Tại kỳ họp ngày 22/10 vừa qua, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án. Theo đó, tổng vốn đầu tư được nâng từ hơn 3.800 tỷ đồng lên hơn 6.400 tỷ. Thời gian hoàn thành công trình được lùi từ năm 2025 sang năm 2028.

Trong cơ cấu vốn sau điều chỉnh, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ 985 tỷ đồng lên hơn 2.260 tỷ, chi phí xây dựng cũng tăng từ hơn 2.300 tỷ lên hơn 3.500 tỷ.