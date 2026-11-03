Kỷ luật 15 người liên quan đến vụ tiêu cực thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tại Quảng Trị

Trường Trung học phổ thông Lê Trực - nơi đã xảy ra vụ việc tiêu cực và gian lận trong phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Ảnh: Website nhà trường

Ngày 3/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị thông báo kết quả các Kỳ họp thứ 15 và 16.

Theo đó, tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường Trung học phổ thông Lê Trực, và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy Đảng ủy Trường Trung học phổ thông Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, giáo viên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Trường Trung học phổ thông Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo đối với 5 đảng viên.