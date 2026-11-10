Kỳ Lạc chung tay làm nhà ở cho người nghèo

Ở tuổi 65, ông Bùi Văn Đính, thôn Sơn Hà (Kỳ Lạc) đã trải qua nhiều năm tháng sống trong cảnh thiếu thốn, chật vật. Vợ ông bỏ đi từ lâu, người con gái duy nhất đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn nên không có điều kiện hỗ trợ bố. Một mình ông Đính sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp, dột nát. Mỗi khi mùa mưa bão đến, nỗi lo về nơi ăn chốn ở lại thường trực. Với hoàn cảnh của ông, việc tự xây dựng một ngôi nhà kiên cố gần như nằm ngoài khả năng.

Lãnh đạo UBMTTQ xã Kỳ Lạc và thôn Sơn Hà chia sẻ niềm vui với ông Bùi Văn Đính.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, cấp ủy, chính quyền và Ban công tác Mặt trận thôn Sơn Hà đã rà soát, đề xuất hỗ trợ ông Đính 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, anh em, họ hàng và bà con lối xóm đã chung tay đóng góp thêm kinh phí, vật liệu, ngày công lao động, giúp ông từng bước hoàn thiện ngôi nhà mới.

Với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, ngôi nhà khang trang đã được xây dựng, thay thế căn nhà tạm bợ trước đây. Từ nay, ông Đính không còn phải thấp thỏm mỗi khi mưa gió.

Ngôi nhà trị giá gần 200 triệu đồng của ông Đính vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Bùi Văn Đính xúc động chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ mong có được một căn nhà chắc chắn để che mưa, che nắng, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên không thể thực hiện được. Nay được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, anh em, bà con trong thôn giúp đỡ thêm tiền bạc, ngày công, tôi mới có được ngôi nhà kiên cố. Tôi rất vui mừng và biết ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành và bà con lối xóm. Có nhà mới, tôi yên tâm hơn, không còn lo mỗi khi mưa gió”.

Cũng tại thôn Sơn Hà, gia đình ông Phạm Hữu Khánh (83 tuổi) và bà Hoàng Thị Lan (79 tuổi) là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở. Tuổi cao, sức yếu, vợ chồng ông bà thuộc diện hộ nghèo, trong khi các con đều đã lập gia đình và sinh sống xa nhà, không có điều kiện thường xuyên hỗ trợ bố mẹ. Nhiều năm qua, hai ông bà phải sống trong căn nhà tạm, xuống cấp.

Căn bếp mới khang trang và ngăn nắp của gia đình ông Khánh.

Trước hoàn cảnh đó, xã Kỳ Lạc đã hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Không chỉ có sự hỗ trợ từ ngân sách, quá trình xây dựng ngôi nhà còn nhận được sự chung tay của anh em, họ hàng và bà con lối xóm. Người góp công, người hỗ trợ vật liệu, người đóng góp kinh phí, tất cả cùng hướng đến mục tiêu giúp hai ông bà sớm có nơi ở ổn định.

Ngôi nhà mới trị giá khoảng 300 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đó không chỉ là tài sản có giá trị đối với gia đình mà còn là điểm tựa để hai người cao tuổi an tâm hơn trong những năm tháng tuổi già.

Ông Khánh (phía trong bên trái) không giấu được vui mừng khi chuẩn bị được chuyển vào sinh sống trong ngôi nhà mơ ước.

Ông Phạm Hữu Khánh chia sẻ: “Vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, các con ở xa nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà cũ xuống cấp đã lâu nhưng không có điều kiện xây dựng lại. Được Nhà nước hỗ trợ, bà con, anh em quan tâm giúp đỡ, chúng tôi mới có được ngôi nhà kiên cố như hôm nay. Đây là niềm vui rất lớn đối với gia đình. Chúng tôi thực sự cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền và bà con”.

Hai câu chuyện ở thôn Sơn Hà là những minh chứng cụ thể cho hiệu quả của chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo, sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền địa phương, đồng thời cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Lãnh đạo xã Kỳ Lạc trao biểu trưng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Theo thống kê, toàn xã Kỳ Lạc hiện còn 109 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,17% và 140 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,07%. Trong số đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu điều kiện để tự xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Trước thực tế đó, xã Kỳ Lạc đã tập trung rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ, xác định những trường hợp thực sự khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ phù hợp. Cùng với việc triển khai các chính sách của Nhà nước, địa phương tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em quê hương cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ tổng kinh phí 1,56 tỷ đồng để xây dựng mới 16 ngôi nhà và sửa chữa 2 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách; giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước cải thiện điều kiện sống, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, Kỳ Lạc đã huy động được tổng kinh phí 1,56 tỷ đồng để xây dựng mới 16 ngôi nhà và sửa chữa 2 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Để có được kết quả đó, xã Kỳ Lạc đã chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động. Việc rà soát, bình xét đối tượng được thực hiện trên cơ sở nắm bắt thực tế đời sống của người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. Trên cơ sở danh sách các hộ có nhu cầu hỗ trợ, địa phương chủ động kết nối, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa; đồng thời phân công các tổ chức đoàn thể, thôn xóm phối hợp hỗ trợ ngày công, vật liệu và giám sát quá trình xây dựng.

Đặc biệt, phương châm huy động sự chung tay của cả cộng đồng được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Tùy khả năng, mỗi tổ chức, cá nhân có thể đóng góp bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động.

Ông Phan Văn Duẩn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Lạc, cho biết: “Trong công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình chính sách, chúng tôi xác định nguồn hỗ trợ của Nhà nước là nền tảng, còn sự chung tay của cộng đồng là yếu tố rất quan trọng để nâng cao hiệu quả thực hiện”.

Thực tế tại Kỳ Lạc cho thấy, hỗ trợ nhà ở không đơn thuần là giúp người nghèo có một nơi che mưa, che nắng, mà còn góp phần giải quyết một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của đời sống. Khi có chỗ ở ổn định, người dân sẽ vơi bớt nỗi lo thường trực, có thêm điều kiện tập trung phát triển kinh tế, chăm lo sức khỏe và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Điều đáng quý hơn là trong quá trình xây dựng những ngôi nhà mới, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong cộng đồng tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa. Từ những khoản đóng góp của doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến những ngày công lao động của bà con lối xóm, tất cả đã tạo nên nguồn lực thiết thực, giúp những hoàn cảnh khó khăn vượt qua trở ngại mà bản thân họ khó có thể tự giải quyết.

Tuy nhiên, với số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại và nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở vẫn khá lớn, nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội tại địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm. Thời gian tới, xã Kỳ Lạc sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật nhu cầu của các hộ dân; chủ động kết nối, huy động thêm nguồn lực xã hội hóa; đồng thời lồng ghép hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để từng bước giải quyết khó khăn về nhà ở cho người dân.