Bán phụ tùng có lãi hơn bán cả máy bay

Tháng 7/2022, một chiếc Airbus A320neo, một trong những dòng máy bay phổ biến nhất thế giới, xuất xưởng tại thành phố Mobile, bang Alabama, Mỹ. Máy bay khoác màu sơn vàng rực, sẵn sàng bàn giao cho hãng hàng không Spirit Airlines.

Động cơ Pratt & Whitney là một trong những bộ phận khan hiếm mà nhiều hãng săn lùng để thay thế trên các máy bay đang hoạt động.

Chiếc máy bay được chế tạo để có thể bay hàng chục năm, nhưng chưa đầy 4 năm tuổi, đến tháng 5 năm nay, chiếc A320neo bị tháo lấy những bộ phận trị giá hàng triệu USD rồi bị nghiền nát. Tại cơ sở ở ngoại ô thành phố Phoenix, những chiếc răng thép của gầu máy xúc xé toạc thân máy bay.

Với ông Bill Thompson, Phó chủ tịch phụ trách thu mua máy bay và động cơ của EirTrade tại châu Mỹ, đơn vị mua chiếc Airbus A320neo, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ông tham gia mua một chiếc máy bay chưa đầy 5 năm tuổi. Song theo CNBC, ngày càng nhiều máy bay bị tháo dỡ sớm hơn dự kiến, có chiếc sớm đến hàng chục năm.

Theo công ty tư vấn hàng không IBA Group, từ tháng 6/2025 đến hết tháng 8/2026, có 21 máy bay thế hệ mới bị tháo dỡ, phần lớn là Airbus. Tuổi đời trung bình của nhóm này chỉ 6,4 năm. Trong khi đó, máy bay thân hẹp thường ngừng khai thác ở độ tuổi trung bình 21,7 năm.

Quyết định tháo dỡ sớm xuất phát từ bài toán chi phí. Theo ông Dave Querio, Tổng giám đốc Ascent Aviation Services, thời gian chờ phụ tùng hoặc chờ sửa chữa có thể kéo dài tới ba, bốn năm. Suốt thời gian đó, chủ sở hữu vẫn phải trả phí lưu giữ máy bay. Khi các hãng khác đang cần linh kiện để duy trì đội bay, nếu bán rời từng bộ phận có thể mang lại nhiều tiền hơn cả bán nguyên chiếc.

"Cơn khát" động cơ đẩy giá phụ tùng lên cao

Bộ phận khan hiếm và đắt đỏ nhất là động cơ. Các động cơ thế hệ mới hoạt động ở nhiệt độ cao hơn, tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, song phải đưa đi bảo dưỡng sớm hơn nhiều so với dự tính của các hãng bay. Công việc vì thế dồn ứ từ các cơ sở đại tu của nhà sản xuất đến các xưởng sửa chữa độc lập.

Máy bay của Singapore Airlines bị loại bỏ tại cơ sở của AerSale ở Goodyear, bang Arizona, Mỹ. Ảnh: CNBC.

Tình trạng quá tải thêm trầm trọng từ năm 2023, khi công ty Hoa Kỳ chuyên sản xuất động cơ máy bay dân sự và quân sự Pratt & Whitney thu hồi động cơ sau khi phát hiện tạp chất trong bột kim loại dùng để chế tạo một số bộ phận. Hàng trăm máy bay Airbus trên thế giới phải "đắp chiếu". Tại Mỹ, Spirit Airlines là hãng chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong lúc chờ xưởng trả động cơ, các hãng bay phải tìm động cơ dự phòng, thậm chí tháo từ những chiếc đã ngừng khai thác để lắp sang chiếc khác.

Cả giá mua lẫn giá thuê động cơ đều lên mức kỷ lục. Theo IBA, giá cao nhất trong năm 2026 của loại động cơ Pratt & Whitney thuộc diện thu hồi lên tới gần 17 triệu USD, cao hơn 60% so với mức đỉnh năm 2019. Giá thuê mỗi động cơ vào khoảng 160.000 - 180.000 USD/tháng. Với động cơ cùng phân khúc do CFM International sản xuất cho dòng A320neo, giá thuê cũng lên tới 130.000 - 180.000 USD mỗi tháng.

"Cơn khát" phụ tùng còn lan tới từng chi tiết bên trong động cơ. Theo ông Simon Goodson, Tổng giám đốc công ty kinh doanh phụ tùng hàng không AerFin, một lá cánh quạt động cơ có thể trị giá 50.000 USD. Trên một số chiếc A320neo, mỗi động cơ có tới 20 lá cánh như vậy. Riêng một đĩa trong động cơ có thể có giá từ 1 - 2 triệu USD.

Đó là lý do ngay cả khi động cơ đã được tháo khỏi máy bay, việc tháo rời các bộ phận nhỏ hơn của chính động cơ để bán phụ tùng cũng vẫn đáng giá.

Theo CNBC