Kỳ lạ trào lưu nam giới cắt tỉa lông mi để 'tăng độ nam tính'

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok bỗng xuất hiện hàng loạt video ghi lại cảnh các chàng trai trẻ tìm đến tiệm hớt tóc hoặc spa để cắt, tỉa lông mi. Bắt nguồn từ một vài hình ảnh lẻ tẻ, hành động này nhanh chóng bùng nổ thành một trào lưu làm đẹp kỳ lạ được nhiều thanh niên trên thế giới hưởng ứng.

Trào lưu kỳ lạ ở nam giới. Ảnh: Oddity Central ↵

Khác với phái đẹp vốn ưu chuộng hàng lông mi dài cong vút – đến mức thúc đẩy cả một ngành công nghiệp sản xuất lông mi giả phát triển, một bộ phận nam giới lại cho rằng lông mi dài khiến khuôn mặt trông nữ tính. Nhằm xây dựng hình ảnh "mạnh mẽ" và gai góc hơn, nhiều người không ngần ngại xuống tay cắt ngắn hàng mi tự nhiên của mình.

Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế nhận định quan niệm "lông mi dài là nữ tính" hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Độ dài hay độ dày của lông mi vốn do yếu tố di truyền quyết định và xuất hiện bình thường ở cả hai giới. Quan niệm gắn liền lông mi dài với sự điệu đàng thực chất chỉ là một định kiến văn hóa thuần túy.

Nhiều nam giới tìm đến tiệm hớt tóc, spa để tỉa ngắn hàng mi với mong muốn trông nam tính hơn. Ảnh: Oddity Central

Đáng chú ý, trào lưu làm đẹp này lại tiềm ẩn vô số nguy cơ đối với sức khỏe đôi mắt. Về mặt sinh lý, lông mi đóng vai trò như một "hàng rào" tự nhiên giúp ngăn chặn bụi bẩn, tế bào chết, mồ hôi cũng như tia UV xâm nhập vào nhãn cầu. Việc cắt tỉa lông mi quá ngắn sẽ khiến mắt mất đi lớp bảo vệ cốt lõi, dễ dẫn đến tình trạng ngứa ngáy, khô mắt và tăng nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng. Dù lông mi có thể mọc lại, quá trình này thường mất nhiều tháng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các dụng cụ sắc nhọn như kéo hay lưỡi dao kim loại thao tác sát vùng mắt cũng là một hành vi cực kỳ rủi ro. Chỉ một sơ suất nhỏ hoặc sự cố bất ngờ trong lúc thực hiện cũng có thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn cho thị lực.

Trào lưu tỉa lông mi nam tính hiện được xếp vào danh sách những xu hướng làm đẹp kỳ quặc và nguy hiểm nhất từng xuất hiện trên mạng xã hội, tương tự như thủ thuật "độn sọ cao" hay "tạo hình môi sừng trâu" từng gây tranh cãi trước đây.