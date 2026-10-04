Kỳ lạ loài rùa biển không di cư theo các dòng hải lưu

Một nhóm rùa xanh tại quần đảo Galápagos (Ecuador) dành phần lớn thời gian quanh một hoặc vài hòn đảo, và trong thời gian được theo dõi, không con nào rời khỏi Khu bảo tồn biển Galápagos.

Loài rùa biển ở Khu bảo tồn biển Galápagos khiến giới khoa học bất ngờ bởi không hề đi xa khỏi khu vực.

Nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học quốc tế thực hiện, đứng đầu là Juan Pablo Muñoz-Pérez, giáo sư tại Đại học San Francisco de Quito và nhà nghiên cứu tại Galápagos Science Center ở Ecuador, cùng John W. Rowe, giáo sư tại Alma College, Mỹ.

Các nhà nghiên cứu gắn thiết bị truyền tín hiệu vệ tinh cho 9 con rùa trưởng thành, gồm 7 con đực và 2 con cái, tại 4 đảo Española, Floreana, Isabela và San Cristóbal. Những con vật này được theo dõi trong thời gian từ 45 đến 418 ngày.

Dữ liệu vệ tinh về sự di chuyển của rùa xanh tại quần đảo Galápagos.

Kết quả khiến nhóm nghiên cứu bất ngờ. Không một con nào rời khỏi quần đảo Galápagos trong thời gian theo dõi. 5 con chủ yếu ở quanh một hòn đảo, trong khi 4 con còn lại di chuyển giữa một số đảo.

Ainoa, một con cái, là cá thể di chuyển nhiều nhất. Nó được gắn thiết bị tại San Cristóbal, sau đó đi tới Santa Cruz rồi tiếp tục tới Isabela.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy rùa đặc biệt ưa thích các vùng nước nông gần bờ. Chúng đôi khi đi xa bờ khoảng 25 km, nhưng phần lớn thời gian được dành cho những khu vực tương đối ổn định.

Diện tích vùng hoạt động trung bình của một con rùa khoảng 1.498 km², nhưng sự khác biệt giữa các cá thể rất lớn. Có con chỉ sử dụng một vùng tương đối nhỏ, trong khi Ainoa có phạm vi hoạt động lên tới hơn 27.000 km².

Môi trường ven bờ nông tại Galápagos, nơi các cá thể yellow-morph dành phần lớn thời gian kiếm ăn.

“Chúng tôi dự đoán những con rùa này sẽ di cư tới các bãi biển xa ở phía tây Thái Bình Dương để sinh sản, nhưng điều thú vị là không một con nào trong số những con được gắn thiết bị vệ tinh rời khỏi Khu bảo tồn biển Galápagos trong 3 năm nghiên cứu”, John W. Rowe nói.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng thời gian theo dõi chỉ phản ánh một giai đoạn trong vòng đời của từng cá thể. Đặc biệt, cả rùa đực và cái thuộc nhóm được nghiên cứu đều chưa được biết là sinh sản tại Galápagos. Vì vậy, các con cái có thể vẫn rời quần đảo vào một thời điểm khác để tìm về những bãi sinh sản xa hơn ở Thái Bình Dương.

Điều quan trọng hơn của nghiên cứu nằm ở bài toán bảo tồn. Nếu rùa chỉ quanh quẩn một địa điểm, việc bảo vệ khu vực kiếm ăn đó có thể mang lại lợi ích lớn. Các nhà nghiên cứu cho rằng chất lượng môi trường kiếm ăn cần được duy trì trên toàn bộ mạng lưới đảo, thay vì chỉ tập trung vào một vài điểm.

Thả cá thể vích quý hiếm và 93 rùa biển con về biển.