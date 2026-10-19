Kỳ lạ bệnh nhân ho ra đờm có mùi... phân

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện đường rò cực kỳ hiếm gặp nối từ đại tràng lên thẳng phổi.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, ho nhiều đờm có mùi hôi bất thường. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ghi nhận tổn thương từ đại tràng lan lên vùng dưới gan, làm hoại tử và thủng cơ hoành. Tổn thương này tạo thành đường rò thông lên phổi phải, gây áp xe phổi và nhiễm khuẩn huyết nghiêm trọng.

BS Tạ Quang Hiện, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật cắt u đại tràng trái tại địa phương cách đây 3 tháng. Sau đó, người bệnh liên tục gặp biến chứng. Trước đó 2 tháng, bệnh nhân phải phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột do tắc ruột.

2 kíp mổ đã được bệnh viện huy động đồng để can thiệp sớm cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau mổ tiếp tục đau bụng, chẩn đoán rò miệng nối đại tràng trái và phải làm hậu môn nhân tạo.

10 ngày trước chuyển viện, bệnh nhânsốt cao liên tục, ho ra đờm có mùi giống mùi phân. Điều trị tuyến dưới 2 ngày không đỡ nên được chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ xác định bệnh nhân mang nhiều tổn thương phối hợp: áp xe phổi phải, thủng cơ hoành, áp xe dưới gan do thủng đại tràng phải và rò miệng nối đại tràng trái.

BS Hiện giải thích, điểm đặc biệt của ca bệnh là tổn thương trong ổ bụng đã tạo thành đường thông qua cơ hoành lên khoang ngực. Dịch nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa theo đường rò lan lên phổi, hình thành ổ áp xe lớn khiến bệnh nhân ho ra đờm có mùi đặc trưng.

“Với người từng mổ ổ bụng, nếu xuất hiện ho đờm mùi hôi lạ kèm sốt kéo dài, cần nghĩ ngay đến nguy cơ rò giữa đường tiêu hóa và hệ hô hấp. Nếu bỏ sót nguồn nhiễm, tình trạng nhiễm khuẩn sẽ tiến triển rất nặng”, BS Hiện nhấn mạnh.

Xác định đây là ca bệnh phức tạp liên quan cả lồng ngực lẫn ổ bụng, bệnh viện đã huy động đồng thời 2 kíp mổ để can thiệp sớm.

Kíp lồng ngực: Mở ngực, làm sạch và dẫn lưu ổ áp xe phổi phải.

Kíp ổ bụng: Thám sát phát hiện lỗ thủng đại tràng phải lan lên vùng dưới gan gây hoại tử, thủng cơ hoành. Vị trí rò thực sự nằm ở miệng nối đại tràng trái từ lần mổ cắt u trước đó.

Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch ổ bụng, khâu phục hồi lỗ thủng cơ hoành qua đường bụng, đồng thời đưa 2 vị trí tổn thương ở đại tràng ra làm hậu môn nhân tạo để kiểm soát triệt để nguồn nhiễm.

Theo BS Hiện, với ca nhiễm khuẩn phức tạp này, chỉ dùng kháng sinh hoặc dẫn lưu áp xe phổi là chưa đủ mà phải xử lý tận gốc các vị trí rò, thủng ở đại tràng và đường thông qua cơ hoành.

Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ, bệnh nhân tỉnh lại sau 10 tiếng và được rút máy thở. Đến ngày thứ hai sau mổ, các chỉ số huyết động ổn định, bệnh nhân bước đầu vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân sau phẫu thuật đường tiêu hóa cần tái khám đúng hẹn. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt kéo dài, đau bụng tăng, bụng chướng, rò dịch, ho kéo dài hoặc đờm có mùi hôi lạ, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn nặng và suy đa cơ quan.