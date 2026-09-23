Kỳ lạ 5 thế hệ trong một gia đình cùng chào đời vào ngày 14/9

Có những kỷ lục được tạo nên bởi nỗ lực, nhưng cũng có kỷ lục đến từ một sự trùng hợp gần như không thể lặp lại. Điển hình là gia đình Harlow - Bell ở Mỹ, chỉ một ngày sinh đặc biệt đã gắn kết 5 thế hệ trong suốt 118 năm và đưa họ vào Kỷ lục Guinness thế giới.

Bé Arthur Bell chào đời đúng ngày 14/9/2025, nối dài chuỗi sinh nhật đặc biệt của gia đình Harlow - Bell lên 5 thế hệ liên tiếp, trải dài 118 năm. Kỷ lục sau đó được Guinness World Records chính thức xác nhận.

Chuỗi trùng hợp hiếm có bắt đầu từ Wilber Harlow, sinh ngày 14/9/1907. Con gái ông, Addie Harlow, chào đời đúng ngày này vào năm 1949. Đến năm 1972, con trai Addie là Fred Harlow tiếp tục sinh vào ngày 14/9. Năm 1997, con gái Fred, Emma Bell, cũng chào đời vào đúng ngày sinh nhật của ông, đưa gia đình lên 4 thế hệ có cùng ngày sinh. Kỷ lục được nối dài khi Arthur Bell, con trai Emma, cất tiếng khóc chào đời ngày 14/9/2025 đúng ngày dự sinh.

Ảnh: Emma Bell/KMTV

Điều đặc biệt là 5 thế hệ này tạo thành một chuỗi xen kẽ nam - nữ - nam - nữ - nam. Emma Bell nói với KMTV rằng từ Wilber Harlow đến Arthur, giới tính của các thành viên lần lượt thay đổi theo quy luật đặc biệt này.

Sự trùng hợp đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống gia đình từ nhiều năm trước. Khi còn nhỏ, Emma thường tổ chức sinh nhật cùng bà nội Addie và cha Fred. Fred thậm chí từng nói ông không cần quà sinh nhật, bởi việc được cùng ngày sinh với mẹ và con gái đã là "món quà tuyệt vời nhất". Tuy nhiên, với Addie, bà luôn mong muốn chuỗi đặc biệt này tiếp tục được nối dài.

"Ngay từ khi còn nhỏ, năm nào tôi cũng nghe bà dặn: 'Cháu phải sinh một bé trai vào ngày 14/9'", Emma kể.

Emma nhớ lại, khi mang thai lần hai và biết ngày dự sinh là 14/9, cô đặc biệt mong đứa trẻ chào đời đúng hẹn. Dù từng sinh non con đầu lòng, Emma quyết tâm dưỡng thai để em bé thứ hai ra đời đúng ngày dự kiến. Bé Arthur chào đời đúng ngày 14/9 tại một bệnh viện ở phía tây thành phố Omaha, bang Nebraska, với cân nặng gần 4 kg.

Wyatt Bell, cha của Arthur, cho biết cả gia đình vẫn không nghĩ cậu bé thực sự sẽ chào đời đúng ngày 14/9 cho đến khi điều đó xảy ra. Sự ra đời của Arthur giúp gia đình Harlow - Bell đạt cột mốc 5 thế hệ cùng chung ngày sinh. Gia đình sau đó gửi hồ sơ đến Guinness World Records để được xác nhận kỷ lục. Trước đó, kỷ lục được ghi nhận ở mức 4 thế hệ, do nhiều gia đình cùng nắm giữ.

Fred Harlow cho biết ông chưa từng nghĩ sự trùng hợp trong ngày sinh của gia đình lại có thể trở thành một kỷ lục thế giới. "Con cái là một món quà đặc biệt. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do", ông nói.

Điều thú vị khi Arthur chào đời, Fred chỉ có thể thốt lên rằng cậu bé đã trở thành "người phá kỷ lục" của gia đình.

Với gia đình bé Arthur, ngày 14/9 không phải là cột mốc để tiếp tục theo đuổi một kỷ lục, mà là dịp để năm thế hệ cùng sum họp và duy trì một truyền thống đặc biệt qua nhiều năm.