Ở tuổi 83, bà Nguyễn Thị Duyến (thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang) đã trải qua nhiều mất mát khi cả hai người con đều qua đời. Tuổi cao, sống một mình, không còn chỗ dựa vững chắc, cuộc sống của bà càng thêm chật vật. Nhiều năm liền, bà phải ở trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang trao biểu trưng số tiền 70 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Duyến.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, thông qua nguồn hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang đã chủ động rà soát, đề xuất và kết nối nguồn lực hỗ trợ gia đình bà Duyến 70 triệu đồng. Cùng với sự chung tay của anh em, họ hàng và bà con lối xóm, căn nhà mới của bà trị giá trên 150 triệu đồng đã được hoàn thành.

Trong ngôi nhà mới khang trang, bà Duyến không giấu được niềm xúc động: “Trước đây, mỗi khi mưa gió, tôi rất lo vì nhà cửa xuống cấp, không biết có thể chống chọi được đến bao giờ. Nay được Đảng, Nhà nước, MTTQ và bà con quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, tôi mừng lắm. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành và mọi người”.

Lãnh đạo MTTQ xã Kỳ Khang, Ban Công tác Mặt trận thôn Quảng Ích thường xuyên quan tâm, động viên bà Nguyễn Thị Duyến.

Đằng sau những căn nhà mới là sự vào cuộc trách nhiệm, sát sao của Ban Công tác Mặt trận thôn Quảng Ích. Không chỉ nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư của từng hộ dân, cán bộ mặt trận còn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Bà Trịnh Thị Ty - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Quảng Ích cho biết: “Đối với những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, điều quan trọng là phải nắm chắc tình hình thực tế để có sự hỗ trợ phù hợp. Là tổ chức mặt trận ở cơ sở, gần dân, sát dân, chúng tôi luôn xác định trách nhiệm của mình là cầu nối giữa chủ trương, chính sách với người dân; đồng thời công khai, minh bạch trong quá trình rà soát, đề xuất đối tượng thụ hưởng”.

Nếu hỗ trợ nhà ở giúp người nghèo ổn định cuộc sống thì hỗ trợ sinh kế là giải pháp quan trọng để tạo nền tảng thoát nghèo lâu dài. Với phương châm “an cư lạc nghiệp”, MTTQ xã Kỳ Khang không dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt mà chú trọng kết nối các mô hình sản xuất phù hợp, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập.

Gia đình chị Hồ Thị Lan ở thôn Tiến Thành là một trong những trường hợp như thế. Thuộc diện hộ cận nghèo, chồng chị sức khỏe yếu, không có khả năng lao động; bản thân chị cũng thường xuyên đau ốm, khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2025, từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thông qua sự kết nối của Ban Công tác mặt trận thôn, gia đình chị Lan được xã hỗ trợ 100 con gà giống và một con bò sinh sản.

Đàn gà của chị Hồ Thị Lan đang phát triển tốt.

Sau khi tiếp nhận mô hình, chị Lan được cán bộ Mặt trận thôn thường xuyên đến thăm hỏi, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Với sự cần cù chịu khó và quyết tâm phát triển kinh tế, chị từng bước gây dựng được đàn gà khỏe mạnh, phát triển tốt. Đến nay, đàn gà đã phát triển được hai lứa, bò sinh sản cũng đang chuẩn bị sinh bê đầu tiên. Những tín hiệu tích cực ấy mở ra hy vọng về một nguồn thu nhập ổn định hơn cho gia đình.

Chị Lan phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây rất khó khăn, sức khỏe của chồng không tốt nên cũng không biết bắt đầu làm kinh tế từ đâu. Được các cấp hỗ trợ con giống và thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tôi có thêm điều kiện để phát triển chăn nuôi. Nhờ vậy, gia đình có thêm nguồn thực phẩm, nhân đàn và có thu nhập để trang trải cuộc sống”.

Được hỗ trợ gà và bò, gia đình chị Lan có thêm việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bà NguyễnThị Phê - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tiến Thành cho biết: “Làm công tác mặt trận ở cơ sở có những vất vả riêng, nhất là khi phải thường xuyên đến từng gia đình nắm bắt hoàn cảnh, hướng dẫn và động viên người dân. Tuy nhiên, nhìn thấy những ngôi nhà tình thương khang trang, những mô hình sinh kế phát huy hiệu quả, người nghèo có thêm động lực lao động, sản xuất, chúng tôi rất phấn khởi và hạnh phúc. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là trao con giống mà còn giúp các hộ biết cách chăm sóc, duy trì và phát triển mô hình, để sự hỗ trợ thực sự mang lại hiệu quả lâu dài”.

Thực tế từ những mô hình trên cho thấy, hiệu quả giảm nghèo không chỉ được đo bằng số tiền hay số phần quà trao tặng, mà còn nằm ở cách tổ chức thực hiện và sự đồng hành sau hỗ trợ. Phát huy vai trò cầu nối, MTTQ xã Kỳ Khang đã chú trọng đưa công tác giảm nghèo về tận khu dân cư; lấy việc nắm chắc hoàn cảnh, nguyện vọng của người dân làm cơ sở để đề xuất giải pháp phù hợp. Cùng đó, công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ được quan tâm, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả các nguồn lực.

Từ tháng 7/2025 đến nay, MTTQ xã Kỳ Khang đã tích cực kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp xây mới và nâng cấp 185 ngôi nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách; đồng thời, trao tặng hàng chục mô hình sinh kế, tạo điều kiện để các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Bên cạnh đó, MTTQ xã còn tích cực vận động, kết nối hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em nghèo vượt khó; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang trao biểu trưng số tiền 20 triệu đồng cho bà Hoàng Thị San ở thôn Hoàng Dụ để sửa chữa nhà ở.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang cho biết: “Chúng tôi xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó MTTQ giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực. Trên cơ sở rà soát thực tế tại các khu dân cư, MTTQ xã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên nắm bắt nhu cầu, hoàn cảnh của từng hộ, từ đó đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp. Chúng tôi đặc biệt chú trọng kết hợp hỗ trợ nhà ở với hỗ trợ sinh kế, đồng thời phát huy vai trò giám sát của MTTQ để các chính sách được triển khai công khai, đúng đối tượng. Mục tiêu cuối cùng là giúp người nghèo có điều kiện vươn lên bằng chính sức lao động của mình, hạn chế nguy cơ tái nghèo”.

Những nỗ lực đó đã góp phần đưa công tác giảm nghèo ở Kỳ Khang đi vào chiều sâu, gắn hỗ trợ trước mắt với tạo dựng điều kiện phát triển lâu dài. Đặc biệt, thông qua hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng ngày càng được phát huy; nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân đã tích cực chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, xã Kỳ Khang đã trao hàng trăm triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho người nghèo.

Đánh giá về kết quả của công tác mặt trận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Khang Nguyễn Thanh Đương cho biết: “Thời gian qua, MTTQ xã đã thể hiện rõ vai trò trong công tác giảm nghèo bền vững, nhất là trong tuyên truyền, vận động, kết nối nguồn lực xã hội hóa và giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Các hoạt động không chỉ giúp người nghèo cải thiện điều kiện sống mà còn tạo thêm cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đảng ủy xã ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên, đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả tốt hơn nữa”.