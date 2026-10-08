Ký kết tuyên truyền giữa MTTQ tỉnh; Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Dự lễ ký kết còn có các đồng chí: Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Cà Mau; Võ Thị Ngọc Hân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau; Hồ Tấn Lộc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, thực hiện nghi thức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây là giai đoạn đòi hỏi công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ ký kết.

Vì vậy, việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau với Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, triển khai các nội dung phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.

Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Ngô Minh Toàn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Mặt trận, góp phần lan toả những giá trị tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Ngô Minh Toàn phát biểu tại lễ ký kết.

Theo đó, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, 2 đơn vị tập trung triển khai hiệu quả các nội dung ký kết; chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông.

Phối hợp, tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao quà lưu niệm đến đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.