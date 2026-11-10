Ký kết trực tuyến bản ghi nhớ về hợp tác giữa Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Sở Tư pháp tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc)

Dự lễ ký kết tại điểm cầu Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo, đại diện một số sở, ngành của tỉnh; các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Các đại biểu dự lễ ký kết tại điểm cầu Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Trong tháng 6/2026, tại tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và Sở Tư pháp tỉnh Thiểm Tây đã gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hợp tác pháp luật và tư pháp. Trên cơ sở kết quả của cuộc gặp gỡ, hai cơ quan tổ chức ký kết Bản ghi nhớ để thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ký Bản ghi nhớ tại điểm cầu Lạng Sơn dưới sự chứng kiến của các đại biểu

Tại buổi lễ, lãnh đạo sở tư pháp 2 tỉnh đã ký kết Bản ghi nhớ với các lĩnh vực, nội dung hợp tác gồm: thúc đẩy tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác thiết thực về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, dịch vụ pháp lý và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi, hỗ trợ kết nối và hợp tác giữa các tổ chức hành nghề luật sư; tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực hòa giải, hỗ trợ kết nối các tổ chức có thẩm quyền trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài; hợp tác trong lĩnh vực trọng tài thương mại; trao đổi kinh nghiệm quản lý Nhà nước về công chứng; trợ giúp pháp lý...

Việc ký kết Bản ghi nhớ nhằm thực hiện Kế hoạch số 80 ngày 5/10/2026 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để 2 bên tăng cường quan hệ hợp tác trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cơ quan và quy định pháp luật của mỗi nước. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Thiểm Tây, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc

Sau khi Bản ghi nhớ được ký kết, 2 bên sẽ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể theo từng giai đoạn, xác định rõ nội dung, phương thức triển khai và đầu mối phối hợp, bảo đảm các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên.