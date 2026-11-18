Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ ký kết.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến Lễ ký thỏa thuận giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQVN Thành phố đã ký thỏa thuận với đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tài trợ 40 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng trường Phổ thông Trung học tại xã Hóc Môn; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ 60 tỷ đồng để thực hiện các dự án xây dựng trường chuyên biệt tại phường Đông Hiệp và công trình dân sinh phục vụ cộng đồng tại xã Củ Chi; Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ 50 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang, phục vụ di dời Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 1).

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố trân trọng ghi nhận, tri ân sự hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp tài trợ đã chung tay đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các công trình phục vụ cộng đồng trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố; thể hiện sự gắn bó, chia sẻ trách nhiệm của các doanh nghiệp với Thành phố trong chăm lo đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Trương Thị Bích Hạnh khẳng định, Ủy ban MTTQVN Thành phố cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, là địa chỉ tin cậy để kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng; đồng thời phối hợp theo dõi, giám sát quá trình triển khai các nội dung tài trợ, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả, đến đúng công trình, đúng đối tượng thụ hưởng. Lấy lợi ích thiết thực và mức độ thụ hưởng của người dân làm thước đo hiệu quả của chương trình.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến Lễ ký thỏa thuận giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị tài trợ cam kết sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội; hỗ trợ, chung tay cùng Thành phố trong xây dựng các công trình giáo dục, y tế, công trình phục vụ cộng đồng cũng như các hoạt động an sinh xã hội khác, để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.