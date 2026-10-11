Ký kết tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù

Tại buổi ký kết, Đại tá Đinh Hồng Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh thông tin về chủ trương tăng cường công tác tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời trao đổi kế hoạch nghiên cứu, tham mưu triển khai thí điểm mô hình “Nhịp cầu hoàn lương”, kết nối nhu cầu tìm kiếm việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Quang cảnh buổi ký kết.

Hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông nghiệp Lai Châu có các cơ sở sản xuất, chăn nuôi tại Lai Châu, trong đó có trang trại chăn nuôi lợn tại xã Pắc Ta, xã Mường Kim và cơ sở chăn nuôi gà lấy trứng tại phường Tân Phong. Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với mức thu nhập dự kiến từ 9 - 10 triệu đồng/người/tháng đối với lao động phổ thông; 14 - 15 triệu đồng/người/tháng đối với lao động kỹ thuật.

Hai bên ký kết thống nhất phối hợp trao đổi thông tin tuyển dụng, tư vấn, giới thiệu việc làm trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với năng lực người lao động và nhu cầu doanh nghiệp.

Lãnh đạo 2 bên ký kết tạo điều kiện cho người chấp hành xong hình phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Việc ký kết nhằm góp phần tạo sinh kế bền vững, hạn chế nguy cơ tái phạm tội, giúp người chấp hành xong hình phạt tù tự tin tái hòa nhập cộng đồng.