Ký kết Quy chế phối hợp xây dựng xã, phường không ma túy

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ký kết Quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, phục vụ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng Thái Nguyên không ma túy.

Theo đó, Phòng Kỹ thuật hình sự có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện giám định chất ma túy; phối hợp khám nghiệm hiện trường các vụ án, vụ việc liên quan đến ma túy; áp dụng các biện pháp kỹ thuật hình sự phục vụ điều tra, truy xét. Đồng thời chủ động phát hiện, tổng hợp, cung cấp thông tin về các loại ma túy mới, ma túy núp bóng và những dấu hiệu đáng chú ý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, phòng ngừa tội phạm.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì công tác trưng cầu giám định, hướng dẫn thu giữ, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu vật; phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự trong khám nghiệm hiện trường.

Đơn vị cũng có trách nhiệm tổng hợp, đối chiếu, đánh giá thông tin, số liệu về tình hình ma túy tại từng địa bàn cấp xã; phục vụ rà soát, thẩm định các tiêu chí xây dựng xã, phường không ma túy, bảo đảm khách quan, chính xác, sát thực tế.

Quy chế tạo cơ sở tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thái Nguyên không ma túy, giai đoạn 2026-2030.