Ký kết quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án hành chính và vụ việc dân sự

Dự lễ ký kết có lãnh đạo hai cơ quan; lãnh đạo tòa, phòng chuyên môn thuộc hai cơ quan; lãnh đạo VKSND, TAND các khu vực trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự lễ ký kết

Theo quy chế phối hợp, hai cơ quan phối hợp bằng các hình thức như: trao đổi ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức họp liên ngành đối với những vụ việc nhiều quan điểm khác nhau, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc khác khi thấy cần thiết; tổ chức phiên tòa, phiên họp rút kinh nghiệm.

Nội dung phối hợp trong các hoạt động như: xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; giải quyết vụ việc dân sự; chuyển hồ sơ vụ án hành chính, vụ việc dân sự để tham gia phiên tòa, phiên họp; chuyển bản án, quyết định cho VKSND, chuyển hồ sơ vụ án hành chính, vụ việc dân sự để VKSND xem xét kháng nghị phúc thẩm; kiến nghị; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và xét xử các vụ án phức tạp; gửi thông báo về việc kháng cáo, thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo; thực hiện kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm…

Lãnh đạo VKSND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết

Lãnh đạo TAND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết

Lãnh đạo hai cơ quan thực hiện ký kết quy chế phối hợp

Qua thực hiện quy chế phối hợp nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện pháp luật; nâng cao chất lượng, bảo đảm giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Từ đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.