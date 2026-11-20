Quang cảnh lễ ký kết.

Đại biểu dự lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh; Bùi Việt Cường – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đại diện Ban Vận động cứu trợ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Bá Nho – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông qua nội dung quy chế phối hợp.

Theo nội dung quy chế phối hợp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì thành lập Ban Vận động cứu trợ cấp tỉnh để thực hiện việc kêu gọi, vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện; thực hiện kêu gọi, vận động, đóng góp tự nguyện khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản hoặc ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; kịp thời phân bổ nguồn vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia làm thành viên của Ban Vận động cứu trợ cấp tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu về địa bàn, định mức, số lượng, phương thức sử dụng và trực tiếp tham gia triển khai các hoạt động cứu trợ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thống nhất, hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo theo quy định của pháp luật trong hoạt động chữ thập đỏ.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc ba cơ quan thống nhất ký kết Quy chế phối hợp theo tinh thần Nghị định số 93/2021/NĐ-CP là cần thiết, nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, tạo cơ sở phối hợp chặt chẽ từ khâu đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu đến vận động, tiếp nhận, phân phối, công khai và giám sát việc sử dụng nguồn đóng góp. Đồng chí đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp cập nhật thông tin kịp thời về tình hình thiệt hại, địa điểm, danh sách người dân, tổ chức bị thiệt hại và sớm triển khai các bước; đẩy mạnh công tác truyền thông tạo sự đồng thuận toàn xã hội, công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư cũng như kịp thời cập nhật các quy định mới để việc triển khai đảm bảo đúng quy định…

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp.