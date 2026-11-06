Ký kết quy chế phối hợp liên ngành về y tế trường học

Quang cảnh hội nghị ký kết - Ảnh: H.L

Quy chế hướng tới việc chuyển mạnh phương thức làm việc từ xử lý theo từng vụ việc riêng lẻ sang cơ chế phối hợp chủ động, thường xuyên, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng bên. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và địa bàn quản lý rộng, sự liên kết chặt chẽ giữa hai ngành sẽ giúp giải quyết khó khăn cho các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng chưa có nhân viên y tế chuyên trách.

Tại hội nghị, đại diện hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người học; phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường và kiểm soát các bệnh tật học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế ký kết quy chế phối hợp trong công tác y tế trường học giai đoạn từ năm học 2026-2027 - Ảnh: H.L

Theo quy chế được ký kết, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp tổ chức khám, quản lý sức khỏe đầu năm và định kỳ cho học sinh, giáo viên; giám sát, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và xử lý các sự cố an toàn thực phẩm tại trường học. Đồng thời, hai bên phối hợp tuyên truyền giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tâm thần, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y tế trường học và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa, kết nối liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người học.

Hai đơn vị cũng thống nhất duy trì chế độ trao đổi thông tin, thiết lập đầu mối liên hệ thường xuyên, định kỳ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện quy chế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp. Việc ký kết quy chế nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, chuyển từ xử lý vụ việc sang phối hợp chủ động, thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh vì sự phát triển toàn diện của học sinh.