Ký kết quy chế phối hợp giữa Hải quan khu vực XIII và Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa

Chiều 5-11, Chi cục Hải quan khu vực XIII và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. Đại tá Phan Thăng Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và ông Vũ Lê Quân - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XIII chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực cửa khẩu cảng, vùng biển trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết quy chế.

Theo quy chế được ký kết, hai đơn vị sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu cảng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh.

Hai đơn vị cũng thống nhất duy trì chế độ trao đổi thông tin, giao ban, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện quy chế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp. Việc ký kết quy chế nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai lực lượng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.