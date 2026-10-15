Ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn Kinh tế quốc phòng 79 và UBND xã Kim Ngân

Đoàn Kinh tế quốc phòng 79 và UBND xã Kim Ngân tiến hành ký kết quy chế phối hợp - Ảnh: V.Minh

Nội dung được Đoàn KTQP 79 và UBND xã Kim Ngân thực hiện ký kết gồm 3 chương, 14 điều, liên quan đến những nội dung trọng tâm, như: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng; phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện mô hình "Dân vận khéo", "Gắn kết hộ" và an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, già làng, trưởng bản, người có uy tín, hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết; phối hợp chăm lo công tác y tế học đường, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân trong phạm vi khả năng của đơn vị; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự biên giới; hoạt động văn hóa, giáo dục và bảo vệ môi trường…

Mục đích của việc ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn KTQP 79 và UBND xã Kim Ngân nhằm hướng đến việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và gắn bó tình quân-dân; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới.

Các đội sản xuất thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng 79 và các thôn, bản thuộc xã Kim Ngân tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn - Ảnh: V.Minh

Đặc biệt, việc ký kết giữa các đơn vị còn hướng đến nâng cao hiệu quả phối hợp xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Định kỳ hàng năm, các đơn vị ký kết sẽ luân phiên tổ chức hội nghị liên tịch nhằm sơ kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa hai bên và đề ra nội dung, phương hướng trong thời gian tiếp theo.

Tiếp đó, các đội sản xuất thuộc Đoàn KTQP 79 và các thôn, bản thuộc xã Kim Ngân cũng tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn.

Dịp này, các cán bộ, chiến sĩ của Đoàn KTQP 79 và UBND xã Kim Ngân đã tổ chức thi đấu giao hữu bộ môn pickleball nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày truyền thống của Đoàn KTQP 79 (15/10/2005-15/10/2026).