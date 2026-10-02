Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh với các sở thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và ủy viên chuyên trách các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành liên quan…

Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc ký kết quy chế phối hợp giữa các ban của HĐND tỉnh đối với các sở, ngành có liên quan là hết sức quan trọng, nhằm thắt chặt mối quan hệ công tác và tạo cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ giữa cơ quan dân cử với cơ quan quản lý nhà nước, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót lĩnh vực quản lý và kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các quy chế được ban hành trong bối cảnh Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã có hiệu lực, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động của HĐND.

Để thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở phối hợp với Ban VH-XH HĐND tỉnh ngay từ khâu lập đề nghị, soạn thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Về phía Ban VH-XH cần thẩm tra kỹ lưỡng, bảo đảm căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, sát thực tế, phù hợp khả năng nguồn lực của tỉnh. Trong hoạt động giám sát, các đơn vị cần báo cáo trung thực, không né tránh vấn đề, đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân, thời hạn cụ thể và kết quả xử lý sau giám sát.

Các bên cần sớm thiết lập đầu mối liên lạc, duy trì giao ban định kỳ 6 tháng để đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm theo quy định.

Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh ký kết quy chế phối hợp với lãnh đạo 4 Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Khoa học và Công nghệ

Trong chương trình, lãnh đạo Ban VH-XH HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở đã ký quy chế phối hợp quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa ban với từng sở theo lĩnh vực quản lý.

Theo đó, quy chế được xây dựng thống nhất gồm 5 chương, 16 điều. Ban VH-XH và các Sở: Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo, Y tế sẽ phối hợp triển khai thực hiện 6 nội dung chính gồm: công tác xây dựng, thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch; hoạt động giám sát; hoạt động khảo sát, nắm tình hình; việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết kiến nghị của cử tri; cung cấp thông tin, báo cáo, tài liệu định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) và báo cáo chuyên đề; phối hợp tham vấn chính sách và tổ chức các hoạt động khác. Định kỳ hằng năm sơ kết kết quả quy chế phối hợp nhằm triển khai hiệu quả công việc.