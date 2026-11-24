Dự hội nghị có lãnh đạo UBND và Công an 15 xã, phường trong vùng nguyên liệu và các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải hàng hóa.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự, ATGT trong niên vụ thu hoạch mía 2026-2027. Ảnh: Phi Long

Vùng nguyên liệu Nhà máy Đường An Khê rộng 36.000 ha, tập trung tại 15 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh. Dự kiến vào ngày 29-11, Nhà máy sẽ chính thức vận hành dây chuyền ép với công suất tối đa 25.000 tấn mía cây/ngày.

Để vận chuyển khoảng 2,3 triệu tấn mía trong niên vụ 2026-2027, Nhà máy đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp, HTX vận tải, bố trí 800 xe tải để chở mía từ đồng ruộng về nhà máy.

Lãnh đạo Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Để đảm bảo trật tự, ATGT, các đơn vị thống nhất sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, công nhân viên nhà máy và đội ngũ lái xe.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an các xã, phường trong vùng nguyên liệu tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện xe chở mía hết niên hạn sử dụng, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, không để xảy ra hoạt động bảo kê, chèn ép người dân, doanh nghiệp trong quá trình thu mua mía.