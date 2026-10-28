Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa BHXH và Hội Nông dân tỉnh

BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2031.

Thời gian qua, trên cơ sở chương trình phối hợp đã ký kết với BHXH tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Giai đoạn 2022 - 2025, có 106 hội nghị tuyên truyền và đối thoại trực tiếp được tổ chức, thu hút trên 11 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Các cấp Hội đã lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đến nay có 224.146 hội viên nông dân tham gia BHYT, 5.374 hội viên tham gia BHXH tự nguyện. Qua tuyên truyền, vận động, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò của BHXH, BHYT đối với việc đảm bảo an sinh xã hội từng bước được nâng cao.

Giai đoạn 2026 - 2031, BHXH tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong vận động cán bộ, hội viên, nông dân chủ động tham gia, duy trì và thụ hưởng chính sách theo quy định. Hai bên thống nhất đảm bảo đổi mới đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, củng cố và phát triển mạng lưới điểm thu BHXH, BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, vận động, phát triển, quản lý và hỗ trợ hội viên...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận về những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp công tác trong thời gian tới.