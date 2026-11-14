Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ các công trình dầu khí trên vùng biển Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sáng ngày 14/ 11, tại Tổ dân phố (TDP) 18, phường Phủ Lý tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân TDP số 18.