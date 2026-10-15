Ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị ký kết quy chế phối hợp - Ảnh: T.P

Thời gian qua, Công an tỉnh và Báo và PTTH Quảng Trị đã có sự phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình an ninh, trật tự (ANTT), kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cần tiếp tục cụ thể hóa cơ chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc trao đổi thông tin, xử lý vụ việc và tổ chức tuyên truyền được thực hiện chủ động, thống nhất, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Do đó, quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Báo và PTTH Quảng Trị nhằm góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 11 điều, trong đó tập trung vào các nội dung chính, như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT và lĩnh vực báo chí, nhất là công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng.

Đồng thời tuyên truyền công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Phối hợp nắm, trao đổi thông tin tình hình liên quan ANTT để đăng, phát tin, bài trên sóng của Báo và PTTH Quảng Trị bảo đảm thống nhất, kịp thời, hỗ trợ có hiệu quả việc xử lý, giải quyết các vụ việc về ANTT của Công an tỉnh...

Đồng chí đại tá Nguyễn Viết Ánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: T.P

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí đại tá Nguyễn Viết Ánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Báo và PTTH Quảng Trị trong tuyên truyền những thông tin có giá trị, kịp thời, chính thống và thống nhất về đầu mối cung cấp thông tin. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đồng chí Võ Nguyên Thủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: T.P

Đồng chí Võ Nguyên Thủy, Giám đốc Báo và PTTH Quảng Trị cam kết sẽ triển khai có hiệu quả quy định trong quy chế, cụ thể hóa quy chế bằng những nhiệm vụ thiết thực. Mong muốn sau khi ký kết quy chế phối hợp, Công an tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; hai cơ quan cũng sẽ có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ nhằm thông tin đến người dân kịp thời, chính xác, góp phần định hướng dư luận, ổn định xã hội.