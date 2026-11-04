Ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học trên địa bàn xã A Vương

Trung tá Ngô Văn Thìn - Trưởng Công an xã A Vương và cô Nguyễn Thị Mai Quế - Hiệu trưởng nhà trường ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT và an toàn trường học, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và lành mạnh.

Việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28-8-2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; đồng thời thực hiện Công văn số 2317/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 21-11-2025 về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học.

Theo Quy chế phối hợp, Công an xã A Vương và nhà trường tập trung duy trì chế độ trao đổi thông tin thường xuyên, đột xuất giữa hai đơn vị; kịp thời phát hiện, nắm bắt những mâu thuẫn, biểu hiện bất thường trong học sinh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết ngay từ cơ sở. Hai đơn vị cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực xung quanh trường học, nhất là vào các khung giờ cao điểm; phối hợp kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm, buôn bán mặt hàng cấm, thuốc lá điện tử, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào môi trường học đường. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, bảo đảm an toàn trên không gian mạng và các kỹ năng cần thiết phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Bên cạnh đó, chú trọng củng cố, duy trì hiệu quả mô hình tự quản “Cổng trường an toàn giao thông”, nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình phù hợp, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn trong và ngoài khu vực trường học. Đặc biệt, tăng cường sự phối hợp giữa Công an - Nhà trường - Gia đình trong công tác quản lý, giáo dục và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm; bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời đề cao tính giáo dục, cảm hóa, giúp các em nhận thức và sửa chữa sai phạm.