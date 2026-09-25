Ký kết phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn

Theo đó, chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ phụ trách công tác chất lượng, an toàn thực phẩm của Hội các cấp được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% các hộ gia đình, hợp tác xã có thành viên là hội viên được tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm; được vận động, hướng dẫn ký cam kết sản xuất kinh doanh an toàn...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc hội nghị ký kết.

Các đại biểu dự hội nghị ký kết chương trình.

Cũng trong giai đoạn tới, phấn đấu 100% Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã triển khai xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình sản xuất chất lượng, an toàn gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 100% UBND cấp xã, phường tổ chức triển khai chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giám sát việc sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn; bảo vệ, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực của tỉnh; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, phát triển thị trường và nâng cao thu nhập cho người sản xuất; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.