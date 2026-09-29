Ký kết phối hợp tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chương trình.

Dự chương trình có đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ; Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Theo chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, hai đơn vị thống nhất đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; thường xuyên giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Sở Nội vụ phối hợp cung cấp thông tin, giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng…

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Đối với chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hai bên tập trung phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tạo chuyển biến trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến…

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tiến Đạt khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng sự phối hợp chủ động, trách nhiệm của các cơ quan tham gia ký kết, công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với tình hình thực tiễn.

Lãnh đạo Sở Nội vụ ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên.

Sau khi thống nhất các nội dung, Sở Nội vụ đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2026 - 2030 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên.