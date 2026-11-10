Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu dự lễ ký kết.

Các đại biểu dự lễ ký kết.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công ty Điện lực Sơn La đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển điện lực sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm cung cấp điện; dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số và phát triển điện mặt trời mái nhà; cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, gương “người tốt, việc tốt”, công tác an sinh xã hội và hoạt động cộng đồng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Sơn La phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban sẽ tăng cường định hướng, phối hợp tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Thông tin được truyền tải qua giao ban báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tài liệu sinh hoạt chi bộ, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và các nền tảng thông tin ở cơ sở, góp phần đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La và Công ty Điện lực Sơn La ký kết chương trình phối hợp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La và Công ty Điện lực Sơn La ký kết chương trình phối hợp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La và Công ty Điện lực Sơn La chụp ảnh lưu niệm.

Để chương trình phối hợp phát huy hiệu quả, Ban Tuyên giáo đề nghị Công ty Điện lực Sơn La xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; thường xuyên cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về chủ trương, chính sách, kết quả hoạt động và các vấn đề cần tuyên truyền. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo định hướng, biên tập và kết nối các kênh tuyên truyền để lan tỏa thông tin; đồng thời phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng, xử lý những vấn đề phát sinh.

Các đại biểu tham quan phòng truyền thống Công ty Điện lực Sơn La.

Các đại biểu tham quan phòng truyền thống Công ty Điện lực Sơn La.