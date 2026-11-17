Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua, công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất luôn chiếm tỷ lệ lớn về giá trị và có tính chất phức tạp. Do đó, việc ký kết quy chế sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để hai cơ quan nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình tổ chức thi hành án.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp giải quyết các vụ việc THADS liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đồng thời đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp giữa THADS tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Trên cơ thống nhất cao, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp gồm 3 chương, 8 điều. Các nội dung trọng tâm trong quy chế phối hợp gồm: xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu; tạm ngừng giao dịch, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và chấm dứt ngăn chặn; thực hiện đăng ký biến động, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua được nhà đất, người nhận nhà đất để thi hành án; kiểm tra, xác nhận nội nghiệp bản vẽ trích đo địa chính; kết nối, khai thác dữ liệu đất đai, địa chính; kiểm tra hiện trạng tài sản và kê biên tài sản.

Lãnh đạo và cán bộ hai đơn vị tại hội nghị ký kết quy chế phối hợp

Việc ký kết quy chế góp phần tăng cường trách nhiệm, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa hai cơ quan, qua đó giúp công tác THADS trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, chính xác và đúng quy định của pháp luật.