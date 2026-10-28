Ký kết phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

Các đại biểu dự hội nghị

Giai đoạn 2021 - 2026, hai đơn vị đã chủ động phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, thi hành án hình sự, góp phần giúp phạm nhân và thân nhân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Cùng đó, hai đơn vị cũng phối hợp xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản; chuyển giao, tiếp nhận tiền, giấy tờ thi hành án; trả tiền, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án… Qua đó, nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thi hành án.

Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp giai đoạn 2021 - 2026; thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phối hợp.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp

Trên cơ sở đó, hai đơn vị đã thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 với 8 nội dung trọng tâm gồm: phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông báo tiếp nhận phạm nhân, giao nhận quyết định thi hành án và các thông báo liên quan; thông báo việc phạm nhân đã hoặc chưa thực hiện xong nghĩa vụ THADS; thủ tục chuyển tiền, giấy tờ thi hành án đã thu; thủ tục trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án; xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin và thực hiện các thủ tục THADS; thực hiện nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự khi xét đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; xử lý các khoản tiền thi hành án tồn đọng và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp.

Việc ký kết nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai đơn vị, bảo đảm công tác THADS được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật.