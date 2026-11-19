Tham dự có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng; các đồng chí lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng, các Ban HĐND tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn của 2 đơn vị.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Theo quy chế, hai cơ quan phối hợp tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH và HĐND tỉnh, tập trung vào các kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, chất vấn, giải trình, thẩm tra và việc triển khai thực hiện các nghị quyết. Chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, chất vấn, bế mạc và phản ánh các hoạt động tại kỳ họp.

Duy trì chuyên mục “Cơ quan dân cử với cử tri”, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết; phối hợp xây dựng tin, bài, phỏng vấn, chuyên đề, phóng sự về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh; tuyên truyền, tổng kết hoạt động theo năm, giữa nhiệm kỳ và cả nhiệm kỳ.

Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin dư luận xã hội, các vấn đề báo chí phản ánh phục vụ công tác tham mưu; chia sẻ, khai thác, sử dụng lại các sản phẩm thông tin, tuyên truyền của hai cơ quan theo quy định pháp luật; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và đội ngũ tham mưu hai cơ quan trong xây dựng quy chế phối hợp. Để quy chế thực sự hiệu quả, đề nghị hai cơ quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Giữ vững nguyên tắc chính trị, định hướng tư tưởng, bảo đảm tính chính xác và kỷ luật thông tin; đổi mới tư duy, phương thức tuyên truyền theo hướng toàn diện, chiều sâu, bám sát cả hoạt động nghị trường và nhịp sống cơ sở; xây dựng cơ chế thông tin hai chiều thực chất, lấy hiệu quả phục vụ công tác lãnh đạo, quyết định và giám sát làm thước đo; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đề cao trách nhiệm đầu mối, tăng cường phối hợp liên ngành; bảo đảm nguồn lực, siết chặt kỷ cương và tổ chức sơ kết, đánh giá thực chất.

Nhấn mạnh hoạt động của cơ quan dân cử diễn ra thường xuyên, liên tục, không chỉ trong các kỳ họp mà còn ở quá trình xây dựng chính sách, giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế, tiếp xúc cử tri và theo dõi việc thực thi nghị quyết tại cơ sở. Do đó, công tác tuyên truyền cần phản ánh đầy đủ, sinh động quá trình này; tăng cường các tuyến bài phân tích sâu, chuyên đề, phóng sự điều tra mang hơi thở cuộc sống, qua đó giúp cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan dân cử.

Hai đơn vị kết kết quy chế phối hợp về công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai cơ quan tiến hành ký kết quy chế phối hợp, tạo cơ sở để tăng cường trao đổi, cung cấp và chia sẻ thông tin giữa hai đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.