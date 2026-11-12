Ký kết phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều 12-11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Khánh Hòa và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ ký kết quy chế.

Theo quy chế, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thị trường; phương thức, thủ đoạn và các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng nhập lậu trong nội địa, trên biển, tại cảng biển và khu vực biên giới biển. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, kiểm soát; cử cán bộ tham gia các đoàn liên ngành hoặc xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án chung nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp.

Hai lực lượng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh và Nhân dân; vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả.

Lãnh đạo hai đơn vị chúc mừng ký kết quy chế thành công.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp hỗ trợ xây dựng lực lượng, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực. Hằng quý, các Đội QLTT và Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh luân phiên tổ chức giao ban; lãnh đạo hai cơ quan tổ chức hội nghị định kỳ 6 tháng và tổng kết hằng năm để đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Việc ký kết quy chế phối hợp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững an ninh trật tự, ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh.