Ký kết phối hợp hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế gắn với kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2031

Ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2031.

Giai đoạn 2026 - 2031, hai đơn vị tập trung phối hợp triển khai 7 nội dung trọng tâm: Đổi mới phương thức hỗ trợ nhân đạo; phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm gắn với hợp tác xã (HTX); thí điểm và nhân rộng các mô hình sinh kế nhân đạo gắn với HTX; chủ động phòng ngừa, tập huấn kỹ năng ứng phó rủi ro thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội như chương trình “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”, hiến máu tình nguyện kết hợp xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm của HTX; tăng cường truyền thông, vận động nguồn lực, phát huy trách nhiệm xã hội và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu nhân đạo, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu tham gia buổi ký kết.

Thông qua việc phối hợp, hai đơn vị hướng tới kết nối nguồn lực nhân đạo với phát triển kinh tế tập thể, chuyển mạnh từ cứu trợ trước mắt sang chủ động phòng ngừa và tạo sinh kế lâu dài giúp người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Hằng năm, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa bàn làm điểm và đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết chương trình phối hợp.