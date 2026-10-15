Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết phối hợp hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2031.

Đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh đã trình bày nội dung Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Theo đó, hai đơn vị cam kết phối hợp các nội dung: Đổi mới phương thức hỗ trợ nhân đạo, lấy người dân làm trung tâm; Phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm gắn với tổ hợp tác, HTX; Thí điểm và nhân rộng mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, HTX; Chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực và duy trì sinh kế trước rủi ro; Hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, Tết Nhân ái và “Chợ Nhân đạo”; Truyền thông, vận động nguồn lực và phát huy trách nhiệm xã hội; Chuyển đổi số, kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả điều phối; Đối ngoại nhân dân và hợp tác nhân đạo quốc tế…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo, làm rõ những nội dung cần ưu tiên và giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và hai đơn vị.

Chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa nội dung phối hợp giữa Hội CTĐ Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Thông qua chương trình tăng cường sự phối hợp giữa Hội CTĐ và Liên minh HTX tỉnh trong triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo gắn với phát triển sinh kế bền vững; tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương nâng cao năng lực tự chủ, có cơ hội việc làm, tham gia sản xuất, kinh doanh phù hợp và ổn định cuộc sống lâu dài.

Quang cảnh chương trình.

Đây cũng là cơ hội phát huy thế mạnh của hai bên trong tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX, kết nối các mô hình tổ hợp tác, HTX tham gia tạo sinh kế, việc làm và phát triển cộng đồng bền vững. Lan tỏa giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái, hợp tác, tương trợ và trách nhiệm xã hội của khu vực kinh tế tập thể, HTX; góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, phát triển sinh kế bền vững và xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường, phát triển.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.